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23.03.26 | 18:38
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Branche
Öl/Gas
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Sonstige
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ratgeberGELD.at
26.03.2026 14:09 Uhr
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(1)

Sable Offshore: Trendlinien-Break liefert frisches Kaufsignal!

Ölfluss gestartet, Chart ausgebrochen!

Rückblick

Nach einer Seitwärtsphase gab es von Anfang März bis Mitte März einen massiven Kursanstieg. Seit dem Hoch bei 19 USD korrigiert die Aktie aus dem Energiesektor über die Zeitachse. Gestern wurde die Abwärtstrendlinie überschritten.

Sable Offshore-Aktie: Chart vom 25.03.2026, Kürzel: SOC, Kurs: 17.91 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Ausbruch über die Trendlinie war bereits das Startsignal. Solange sich die Aktie über der 20-Tagelinie hält, bleibt das bullische Szenario aktiv.

Mögliches bärisches Szenario

Die blaue Linie im Chart (jüngstes Pivot-Tief) ist die Lebensversicherung der Bullen. Ein Tagesschlusskurs deutlich unter 15 USD würde das kurzfristige Momentum zerstören und einen Test der nächsten Unterstützung bei ca. 12.50 USD erzwingen.

Meinung

Erst vor wenigen Tagen (Mitte März 2026) wurde bekannt, dass Sable Offshore die Ölförderung im Santa Ynez Unit unter einer speziellen Bundesanordnung (Defense Production Act) wieder aufgenommen hat. Das Unternehmen plant, bis zum 1. April 2026 den ersten Verkauf von Öl zu realisieren, mit einer Zielrate von 50.000 Barrel pro Tag. Viele Experten haben ihre Kursziele nach oben angepasst (teils bis 26 oder sogar 29 USD), da die langjährigen regulatorischen Blockaden in Kalifornien durch die Bundesintervention durchbrochen wurden.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.60 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 169.85 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Sable Offshore ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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