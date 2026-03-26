Paypal zieht sich aus Google Pay zurück - Betrüger wittern ihre Chance. Wie täuschend echte Mails jetzt Nutzer unter Druck setzen und worauf Sie achten sollten. Zum kontaktlosen Bezahlen haben viele auf ihrem Android-Smartphone Paypal mit Google Pay verknüpft. Die Möglichkeit dazu endet aber am 31. März. In diesem Kontext könnte eine aktuelle Paypal-Phishing-Kampagne, vor der die Verbraucherzentralen warnen, eine besonders große Bedrohung darstellen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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