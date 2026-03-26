Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 26.03.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.192 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen erholen und etwas aufwärtslaufen, schwenkte am Vormittag dann in eine Seitwärtsbox ein, die erst im Rahmen des Frühhandels nach Süden aufgelöst hat. Übergeordnet wurden die Erholungen gestern im Handelsverlauf vergleichsweise schnell abverkauft, die Rücksetzer mehr oder weniger direkt zurückgekauft.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

? Key Takeaways

Bärisches kurzfristiges Bild: Der Nasdaq notiert unter SMA20 und SMA50, wodurch die Nasdaq Analyse weiterhin Schwäche signalisiert und Abwärtsrisiken überwiegen.

Der Nasdaq notiert unter SMA20 und SMA50, wodurch die Nasdaq Analyse weiterhin Schwäche signalisiert und Abwärtsrisiken überwiegen. Entscheidende Schlüsselmarke bei 24.111 Punkten: Oberhalb sind Erholungen möglich, darunter dürfte sich die Abwärtsbewegung laut Nasdaq Prognose fortsetzen.

Oberhalb sind Erholungen möglich, darunter dürfte sich die Abwärtsbewegung laut Nasdaq Prognose fortsetzen. Übergeordnet weiter angeschlagen: Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde das Chartbild neutralisieren - bis dahin bleibt die Nasdaq Prognose leicht bärisch mit erhöhter Rücksetzergefahr.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der Nasdaq startete gestern bei 24.192 Punkten in den Handel und konnte sich zunächst stabilisieren. Im weiteren Verlauf zeigte sich jedoch eine klare Seitwärtsphase, bevor der Index im Frühhandel nach unten aufgelöst wurde.

Auffällig in der Nasdaq Analyse war, dass Erholungen im Tagesverlauf schnell abverkauft wurden, während Rücksetzer unmittelbar wieder gekauft wurden. Dieses Verhalten deutet auf einen unsicheren Markt mit kurzfristig orientierten Marktteilnehmern hin.

Tageshoch: 24.340 Punkte

Tagestief: 24.106 Punkte

Handelsspanne: 234 Punkte...

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