© Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpaStelia und Nokia wollen KI im großen Stil sicher und belastbar machen. Warum diese Partnerschaft für Unternehmen jetzt besonders spannend ist.Stelia AI hat eine Kooperation mit Nokia angekündigt, um den Einsatz von leistungsstarker und vertrauenswürdiger KI im Unternehmensmaßstab voranzutreiben, wie S&P Capital IQ berichtet. Stelia AI ist in einigen der datenintensivsten Unternehmensumgebungen weltweit integriert und dient als operatives Rückgrat für kontrollierte KI in Produktionsqualität. Durch die Integration von Nokias offener, standardbasierter Netzwerktechnologie in sein KI-Ökosystem ermöglicht Stelia AI zuverlässige Leistung in verteilten Systemen - entwickelt für anspruchsvollste …Den vollständigen Artikel lesen
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