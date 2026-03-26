Der Iran-Krieg hat die Märkte weiter fest im Griff: Während das US-Militär massive Erfolge erzielt haben will und Israel einen wichtigen Schlag gegen die Marineführung Irans gemeldet hat, müssen DAX und Co erneut Federn lassen. Doch damit nicht genug: US-Präsident Donald Trump heizt den Konflikt weiter an.Konkret verkündete Israel, im Rahmen einer nächtlichen Operation einen der wichtigsten militärischen Köpfe Irans ausgeschaltet zu haben: Alireza Tangsiri, den Chef der Marine der iranischen Revolutionsgarden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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