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Die Bitcoin News enthüllen das größte Großanleger-Ladeereignis seit über 13 Jahren: Wallets mit 1.000 BTC oder mehr fügten 270.000 Bitcoin in 30 Tagen hinzu, während der Fear-and-Greed-Index auf Extremangst-Niveaus fiel, die seit dem FTX-Kollaps nicht mehr gesehen wurden, wie Glassnode dokumentiert. Am 28. Februar schlugen die USA und Israel im Iran zu, BTC stürzte von 70.000 auf 63.000 US-Dollar in Stunden, über 300 Millionen an gehebelten Long-Positionen wurden in einem Wochenende ausgelöscht, und der Fear-and-Greed-Index traf 11, wie Cointelegraph bestätigt. Retail verkaufte in Panik - doch die Großanleger-Wallets taten das Gegenteil. Adressen mit 1.000 BTC oder mehr fügten 64.000 BTC in acht Wochen hinzu - das größte Kaufereignis seit März 2020. Börsenreserven fielen auf ein 6-Jahres-Tief bei 2,31 Millionen BTC. Strategy kaufte 22.337 Bitcoin für 1,57 Milliarden US-Dollar in einer einzigen Woche und schob die Bestände über 762.000 Coins. BTC steht bei 71.300 US-Dollar am 25. März.

Bitcoin News: Bernstein bei 150.000, Trump gewährt fünf Tage für Iran-Frieden am 25. März - und dieselben Großanleger-Muster zeigen sich jetzt in Vorverkäufen, was Pepeto in den Fokus der Krypto-News rückt

Die Bitcoin News profitieren vom Makro-Umfeld: Bernstein hält 150.000 US-Dollar, Morgan Stanleys MSBT-ETF erschließt 8 Billionen Dollar, Goldman Sachs prognostiziert zwei Zinssenkungen, und die SEC-CFTC stufte am 17. März 16 Tokens als Rohstoffe ein, wie 24/7 Wall Street bestätigt. Trump gewährte fünf Tage für Iran-Friedensverhandlungen am 25. März - wenn ein Waffenstillstand kommt, kehrt sich der Ölschock um, die Inflation sinkt, und Zinssenkungen folgen. Jeder vorherige Bitcoin-Bullenmarkt begann nach einer Zinssenkung. Ethereum bei 2.141, XRP bei 1,42, Solana bei 89,60, Gold bei 3.704 US-Dollar Rekordhoch. Spot-ETFs verbuchen über 56 Milliarden Dollar. Die Bitcoin News zeigen: Während Retail in Panik verkaufte, luden die größten Wallets der Welt 43 Prozent unter dem Allzeithoch - dieselben Adressen, die den Markt nach unten zwingen, das günstige Angebot einsammeln und auf die Erholung warten. Die Bitcoin News bestätigen: Krypto-News-Quellen verfolgen jetzt identisches Verhalten in Vorverkäufen, und ein Projekt namens Pepeto steht im Zentrum dieser Kapitalflüsse - die Gründe werden unten deutlich.

Pepeto: Dieselbe Großanleger-Mathematik, die BTC-Frühpositionen in Vermögen verwandelte - gebührenfreie Exchange, KI-Screening und der Pepe-Gründer hinter dem Projekt

Die Bitcoin News erklären das Muster. Die Pepeto-Daten erklären, wohin das erfahrenste Kapital jetzt fließt. Jeden Zyklus laden die größten Wallets Vorverkaufspositionen zum Erdgeschoss-Preis, halten durch das Listing und verkaufen in die Retail-Welle. SHIB erreichte 40 Milliarden ohne Produkte, DOGE traf 80 Milliarden auf Memes, PEPE stieg von null auf 7 Milliarden. Die Pepeto-Exchange verarbeitet gebührenfreie Swaps auf Ethereum, BNB Chain und Solana mit sofortigem Bridging und KI-Screening, das schadhafte Verträge blockiert. SolidProof hat jeden Vertrag geprüft, der Binance-Entwickler baute die Architektur, und der Gründer brachte Pepe auf 11 Milliarden. Über 8,37 Millionen US-Dollar im Pepeto-Vorverkauf, und die Großanleger-Wallets sind bereits drin. Die Pepeto-Frage ist, ob man jetzt einsteigt oder nach dem Listing von denselben Wallets kauft, die zuerst handelten. Die offizielle Pepeto-Seite ist dort, wo das Fenster noch offen ist.

Fazit

Die Bitcoin News zeigen 270.000 BTC in 30 Tagen, Börsenreserven auf 6-Jahres-Tief, Strategy mit 22.337 BTC in einer Woche. Pepeto liefert dieselbe Großanleger-Mathematik, den Pepe-Gründer, und über 8,37 Millionen Dollar. Die offizielle Pepeto-Seite ist dort, wo die Wallets einsteigen, die das Muster kennen.