EQS-News: Andritz AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Hauptversammlung der ANDRITZ AG beschließt Dividende von 2,70 Euro je Aktie



26.03.2026 / 14:24 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

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GRAZ, 26. MÄRZ 2026. Die 119. ordentliche Hauptversammlung der ANDRITZ AG, die heute in Graz stattfand, hat eine Dividende von 2,70 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen (Geschäftsjahr 2024: 2,60 Euro je Aktie).



Als Ex-Dividendentag wurde der 30. März 2026 und als Dividendenzahltag der 2. April 2026 festgelegt.



Nach Ablauf der regulären Funktionsperioden wurden Dr. Wolfgang Leitner und Jürgen Hermann Fechter erneut als Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt. Beide Aufsichtsratsmitglieder wurden bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt, gewählt.



Den Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Vorstands wurde für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung erteilt; zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien gewählt.



Alle zur Beschlussfassung vorgelegten Tagesordnungspunkte wurden angenommen.



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