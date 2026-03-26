Berlin (ots) -Vitamine, Mineralstoffe und Stoffe wie Omega-3-Fettsäuren spielen eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit. Trotzdem erreichen viele Menschen die empfohlenen Mengen dieser sogenannten Mikronährstoffe nicht - oft ganz ohne es zu merken. Woran das liegt, welche Rolle Ernährung und Lebensstil dabei spielen und worauf man achten sollte, wenn man Mikronährstoffe über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen will, weiß Jessica Martin (zum Weltgesundheitstag am 7. April).Sprecherin: Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe unterstützen das Immunsystem und sorgen dafür, dass Muskeln und das Gehirn gut funktionieren. Erschöpfung, Schlafprobleme oder eine hohe Infektanfälligkeit können Zeichen für eine Unterversorgung sein. Vor allem bei Vitamin D und Folsäure kommt das häufig vor, so Mediziner und Lebenswissenschaftler Dr. Stephan Barth.O-Ton 1 (Dr. Stephan Barth, 24 Sek.): "Vitamin D tatsächlich durch alle Altersgruppen und Frauen und Männer. Folsäure sind in erster Linie Frauen im gebärfähigen Alter betroffen, gleiches gilt für Eisen. Es gibt auch weitere Mikronährstoffe wie Calcium, Magnesium und Iod, wo große Bevölkerungsteile die Empfehlungen in Deutschland nicht erfüllen."Sprecherin: Das liegt vor allem an unserem modernen Lebensstil und oft stressigem Arbeitsalltag.O-Ton 2 (Dr. Stephan Barth, 25 Sek.): "Die normale Ernährung mit frischem Obst, frischem Gemüse, mit Vollkornprodukten gelingt immer weniger Menschen. Zusätzlich kommt in unserem Lebensstil die Zeitknappheit, der Termindruck, die Mahlzeit, die zwischendrin reingepresst wird, zwischen zwei Calls. Und da fällt die adäquate Ernährung sehr häufig hinten runter."Sprecherin: Um Versorgungslücken mit Mikronährstoffen zu schließen, können Nahrungsergänzungsmittel helfen, die eine gesunde Ernährung aber nicht ersetzen können. Beim Kauf solcher Produkte sollte man auf Qualität und Transparenz achten.O-Ton 3 (Dr. Stephan Barth, 21 Sek.): "Das heißt, wenn man Produkte aus Supermarkt, aus der Drogerie, aus Drogeriemärkten vor Ort kauft, macht man keinen Fehler. Es gibt auch viele deutsche Produzenten, die einen Online-Shop haben. Achten Sie darauf, dass es keine unbekannten Unternehmen aus der Welt sind und wo man auch nicht weiß, wie die Qualität ist."Eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, Obst und Vollkornprodukten bleibt also die wichtigste Grundlage für eine gute Nährstoffversorgung. Nahrungsergänzungsmittel können eine gesunde Lebensweise nicht ersetzen, diese aber unterstützen. Mehr Informationen rund um das Thema Nährstoffversorgung gibt es im Netz unter nahrungsergaenzungsmittel.orgPressekontakt:Lebensmittelverband Deutschland e. V.ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel. +49 30 206143-127struck@lebensmittelverband.dewww.lebensmittelverband.dewww.twitter.com/lmverbandwww.facebook.com/unserelebensmittelwww.instagram.com/unserelebensmittelOriginal-Content von: Deutscher Lebensmittelverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144612/6244194