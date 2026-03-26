Die Welt spielt verrückt. Neue geopolitische Spannungen, anhaltend hohe Zinsen und nervöse Märkte sorgen täglich für neue Schlagzeilen. Anleger schwanken zwischen Hoffnung und Angst, Milliarden werden in Sekunden bewegt. Was für viele Investoren zum Problem wird, ist für einige wenige Unternehmen ein echtes Traum-Szenario. Genau hier kommen sie ins Spiel: die "Immer"-Gewinner.Noch spannender: Diese Unternehmen stehen aktuell vor einer neuen Phase mit massivem Wachstumspotenzial. Die Kombination ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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