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Pyramid AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen



26.03.2026 / 14:41 CET/CEST

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Pyramid AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen München, 26.03.2026 - Der Vorstand der Pyramid AG ("Pyramid", ISIN DE000A41YDL0) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um bis zu EUR 5.766.968,00 durch Ausgabe von bis zu 5.766.968 neuen Aktien erhöht werden. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 1,38, das Bezugsverhältnis ist 1:1 (eine neue Aktie für eine bestehende Aktie). Vorbehaltlich der Gestattung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), mit der kurzfristig gerechnet wird, soll das Bezugsangebot im Bundesanzeiger am 07.04.2026 veröffentlicht werden. Als Bezugsfrist ist der Zeitraum vom 08.04.2026 bis zum 21.04.2026 vorgesehen. Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die neuen Aktien von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (mwb) gezeichnet und den Aktionären zum Bezug angeboten werden (mittelbares Bezugsrecht). Mit der Privatplatzierung nicht bezogener Aktien sind CapSolutions GmbH und mwb beauftragt. Der Emissionserlös soll überwiegend zur Erhöhung des Working Capitals und zu einem kleinen Teil zu einer Rückführung langfristiger Bankkredite genutzt werden. Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

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