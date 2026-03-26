Ford Pro hat eine weitere Variante für seine Transit-Familie angekündigt: Der rein elektrisch angetriebene neue Transit City soll "besonders kosteneffizient" sein. Das aufs Wesentliche reduzierte Modell soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen - Preise nennt Ford aber noch nicht. Ford Pro ist im Segment der Elektro-Transporter eigentlich recht gut aufgestellt: Vom großen Transit über den Transit Custom bis hin zum Kastenwagen Transit Courier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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