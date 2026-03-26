Apple baut seine Lieferkette in den USA massiv aus. Neue Partner, Milliarden-Investitionen und politische Signalwirkung treffen auf eine Aktie ohne Schwung. Der iPhone-Konzern reagiert auf Druck aus Washington - doch reicht das für neue Kursfantasie?Apple tritt auf der Stelle. Die Aktie notiert aktuell bei rund 252 Dollar, seit sechs Monaten läuft sie seitwärts. In genau diese Phase fällt nun eine strategisch wichtige Entscheidung mit politischem Gewicht.400 Millionen Wette auf die USADer iPhone-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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