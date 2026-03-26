EQS-News: Symrise AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 5531 900
|Fax:
|+49 5531 90 1617
|E-Mail:
|info@symrise.com
|Internet:
|http://www.symrise.com
|ISIN:
|DE000SYM9999
|WKN:
|SYM999
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2298682 26.03.2026 CET/CEST