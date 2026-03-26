EQS-News: Nordex SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
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|Deutschland
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|legal@nordex-online.com
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|DE000A0D6554
|WKN:
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2298696 26.03.2026 CET/CEST