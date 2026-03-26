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Dow Jones News
26.03.2026 15:15 Uhr
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(1)

MÄRKTE USA/Fehlende Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg belasten

DJ MÄRKTE USA/Fehlende Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg belasten

DOW JONES--An den US-Börsen geht es zum Start in den Donnerstagshandel nach unten. Noch immer zeichnet sich kein Ende des Iran-Kriegs ab, und die Ölpreise ziehen wieder an. Der Dow-Jones-Index verliert 0,5 Prozent auf 46.177 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,8 Prozent nach. der Nasdaq-Composite fällt um 1,1 Prozent. Widersprüchliche Aussagen der Kriegsparteien verunsicherten die Anleger, sagen Händler. Während die US-Regierung von fortdauernden Friedensgesprächen berichtete, wies der Iran diese Darstellung zurück und drohte eine weitere Eskalation an. Staatsnahe iranische Medien berichteten, dass Teheran nach der Straße von Hormus auch die Meerenge Bab al-Mandeb blockieren könnte, ebenfalls ein wichtiger Seehandelsweg.

Der Preis für das Barrel Brentöl erhöht sich um 4,2 Prozent auf 106,53 Dollar. Der Dollar zeigt sich gut behauptet. Am US-Anleihemarkt ziehen die Renditen an; die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 4,37 Prozent. Der Goldpreis fällt derweil um 1,6 Prozent auf 4.434 Dollar.

An Konjunkturdaten wurden nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Diese stiegen im erwarteten Rahmen und bewegen sich auf noch immer recht niedrigem Niveau. Daneben sind Auftritte einiger Vertreter der US-Notenbank angekündigt. Ihre Reden dürften auf Aussagen darüber "abgeklopft" werden, inwieweit der Nahost-Krieg die Inflation und somit auch den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve beeinflussen wird.

Ein Gerichtsurteil drückt die Aktien von Alphabet und Meta um 1,9 und 2,8 Prozent. Eine 20-jährige Frau hat einen wegweisenden Social-Media-Prozess gegen Meta Platforms und Googles YouTube gewonnen. Sie hatte den Unternehmen vorgeworfen, ihre Apps so gestaltet zu haben, dass sie abhängig machen und für Jugendliche schädlich sind. Eine Jury befand nun, dass der Instagram-Eigentümer Meta und YouTube fahrlässig gehandelt hätten, indem sie ein Produkt betrieben haben, das Kindern und Jugendlichen schadet, und es versäumten, vor diesen Gefahren zu warnen. Die Unternehmen wurden zur Zahlung von 3 Millionen Dollar an die Klägerin verurteilt.

Ansonsten sind Unternehmensnachrichten rar und kommen eher aus der zweiten Reihe. So hat der Möbelhersteller Millerknoll einen schwachen Ausblick gegeben. Die Aktie sackt um fast 22 Prozent ab. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      46.176,82  -0,5  -252,67    46.429,49 
S&P-500     6.536,78  -0,8   -55,12    6.591,90 
NASDAQ Comp  21.678,74  -1,1  -251,09    21.929,83 
NASDAQ 100   23.893,36  -1,1  -269,62    24.162,98 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,93 +0,05    3,95      3,89 
5 Jahre       4,03 +0,05    4,05      3,99 
10 Jahre      4,37 +0,04    4,39      4,34 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 19:52 
EUR/USD      1,1537  -0,2  -0,0021     1,1558   1,1569 
EUR/JPY      184,16  -0,1  -0,1500     184,31  184,3900 
EUR/CHF      0,9152  +0,0   0,0002     0,9150   0,9155 
EUR/GBP      0,8643  -0,0  -0,0002     0,8645   0,8652 
USD/JPY      159,61  +0,1   0,1500     159,46  159,3400 
GBP/USD      1,3346  -0,1  -0,0017     1,3363   1,3369 
USD/CNY      6,9088  +0,1   0,0077     6,9011   6,9011 
USD/CNH      6,9172  +0,2   0,0154     6,9018   6,9028 
AUS/USD      0,6914  -0,5  -0,0033     0,6947   0,6954 
Bitcoin/USD  69.312,32  -2,4 -1.665,37    70.977,69 70.913,91 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     94,00  +4,1    3,68      90,32 
Brent/ICE     106,53  +4,2    4,31     102,22 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.433,89  -1,6   -71,17    4.505,06 
Silber       68,24  -4,3   -3,05      71,28 
Platin     1.862,79  -3,0   -56,94    1.919,73 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/hab

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March 26, 2026 09:43 ET (13:43 GMT)

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