Berlin (ots) -Intelligente Verkehrssysteme machen die Mobilität sicherer, effizienter und zuverlässigerDer Deutsche Bundestag hat heute die Neufassung des Gesetzes über Intelligente Verkehrssysteme (IVS-Gesetz) verabschiedet und damit die Weichen für eine datengetriebene und sicherere Zukunft des Verkehrs gestellt. Dazu erklären der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Björn Simon, und der Berichterstatter Jonas Geissler:Björn Simon: "Mit dem Intelligente Verkehrssysteme-Gesetz schaffen wir die Grundlage für vernetzte Mobilität und Echtzeit-Datenaustausch. Warnungen vor Falschfahrern, Glätte oder Hindernissen fließen künftig direkt in die Routenplanung ein. Digitale Verkehrsinformationen - zum Beispiel zu Ladesäulen, Car-Sharing oder barrierefreiem ÖPNV - werden über den Nationalen Zugangspunkt verfügbar. So machen wir Mobilität für die Menschen in unserem Land sicherer, effizienter und zuverlässiger. "Jonas Geissler: "Das Intelligente Verkehrssysteme-Gesetz ist ein wirklich gutes Gesetz: wir bündeln Mobilitätsdaten im nationalen Zugangspunkt und stellen sie Nutzern zur Verfügung: Nahtlos, multimodal, europäisch und das Ganze praktikabel und ohne Goldrand. Für Reisende schafft das Gesetz echten Mehrwert, nämlich eine aktuellere, bessere Reiseauskunft, Sicherheit durch frühzeitige Gefahreninformation, Stellplatzinfos für LKW-Fahrer sowie die Basis für mehr autonomes Fahren und neue digitale Geschäftsmodelle."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6244254