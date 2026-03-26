Rüstungsaktien out?: Alphabet: Speicherclou, Deutz: Ein Fall für das Depot und Kontron: Absturz

Die Aktien von Kontron und Deutz sind zu Handelsbeginn ordentlich unter die Räder gekommen. Die Zahlen überzeugen die Anleger nicht. Waren die wirklich so schlecht? Bei einer Aktie hat die wO Börsenlounge zugegriffen!Sind Rüstungsaktien jetzt out? Der große Boom scheint vorbei oder täuscht der Eindruck? Rüstungsaktien geraten plötzlich unter Druck, obwohl die geopolitischen Risiken hoch bleiben. Ist das nur eine Verschnaufpause oder der Beginn einer Trendwende? Die Sendung analysiert, ob sich ein Ausstieg lohnt oder ob sich gerade jetzt neue Chancen eröffnen. Warum Alphabet-Algorithmen Speicheraktien unter Druck setzen Ein unsichtbarer Faktor bewegt den Markt: die Algorithmen von Google. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran