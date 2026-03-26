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Markus Weingran
26.03.2026 15:27 Uhr
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Rüstungsaktien out?: Alphabet: Speicherclou, Deutz: Ein Fall für das Depot und Kontron: Absturz

Die Aktien von Kontron und Deutz sind zu Handelsbeginn ordentlich unter die Räder gekommen. Die Zahlen überzeugen die Anleger nicht. Waren die wirklich so schlecht? Bei einer Aktie hat die wO Börsenlounge zugegriffen!Sind Rüstungsaktien jetzt out? Der große Boom scheint vorbei oder täuscht der Eindruck? Rüstungsaktien geraten plötzlich unter Druck, obwohl die geopolitischen Risiken hoch bleiben. Ist das nur eine Verschnaufpause oder der Beginn einer Trendwende? Die Sendung analysiert, ob sich ein Ausstieg lohnt oder ob sich gerade jetzt neue Chancen eröffnen. Warum Alphabet-Algorithmen Speicheraktien unter Druck setzen Ein unsichtbarer Faktor bewegt den Markt: die Algorithmen von Google. …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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