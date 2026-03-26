Bei der Aktie der Porsche SE geht es immer weiter nach unten. Neue Zahlen bei der Automobil-Holding haben am Donnerstag erneut zu Abverkäufen geführt. Für den weiteren Kursverlauf sieht es nicht rosig aus. Die Porsche SE hat am Donnerstag neue Zahlen vorgelegt, die die Papiere um weitere 3 Prozent gen Süden geschickt haben. Das wurde gemeldet: Die nächsten schlechten Nachrichten für Porsche So hat die VW-Dachgesellschaft die schwierige Lage bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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