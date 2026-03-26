Während Deutschland am Atom-Aus festhält, werden in immer mehr Ländern neue Reaktoren auch neuen Typs gebaut. Die Frage des Atommülls bleibt derweil bestehen - allerdings wenig beachtet. Der Umgang der Welt mit Atommüll ist erstaunlich simpel: Oft wird er zunächst in Wasserbecken versenkt, um ihn abzukühlen, dann mit Stahl umhüllt und schließlich viele Hundert Meter unter der Erde vergraben - sofern es ein Endlager gibt. 10.000 Tonnen an abgebrannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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