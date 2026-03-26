© Foto: adobe.stock.comIn Kürze ist es soweit - Tilray wird frische Quartalszahlen vorlegen. Den Tilray-Zahlen kann man dabei durchaus richtungsweisenden Charakter zubilligen. Entsprechend dürften sie den Cannabis-Sektor bewegen. Tilray-Zahlen mit robusten Q2-Daten Tilray Brands gehörte zu den wenigen Cannabis-Unternehmen, das in der letzten Berichtssaison positive Impulse setzen konnte. Tilray berichtete Anfang Januar über das 2. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30.11.2025) des Fiskaljahres 2026. Im 2. Quartal verzeichnete das Cannabis-Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 217,507 Mio. US-Dollar und damit ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Einmal mehr war die Ergebnisseite die Achillesferse, …Den vollständigen Artikel lesen
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