Leipzig (ots) -Zum Jubiläum "25 Jahre Pongoland" - Europas größter Menschenaffenanlage - widmet der MDR dem Leipziger Zoo zwei besondere Programmangebote: das "Elefant, Tiger & Co.-Spezial" zum Pongoland (ab 27. März in der ARD Mediathek und am Karfreitag, 3. April, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen) und die dritte Staffel der Dokureihe "Elefant, Tiger & Kids" (ab 28. März, 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen und ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/elefant-tiger-und-kids/staffel-3/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xMDI3MWI4My04NGFiLTQwZmQtYWM5Yy01MmE2ZTc0YzM5YzE/3?isChildContent)).Das Spezial "Pongoland - Ein Haus für Menschenaffen" blickt humorvoll und berührend auf ein Vierteljahrhundert Pongoland im Leipziger Zoo zurück - den Ort, an dem Orang-Utans, Schimpansen, Gorillas und Bonobos seit 2001 unter einem Dach leben und erforscht werden. Der Film blickt hinter die Kulissen, erzählt von Freundschaften, Rivalitäten, berührenden Momenten und begleitet sowohl Forschende des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie als auch Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Neben der neuen Pongoland-Reportage am Karfreitag um 20.15 Uhr laufen im Tagesprogramm weitere Zoo-Filme und Dokus - von "Tierärztin Dr. Mertens" bis zur Reihe "Der Osten - entdecke, wo du lebst".Auch der 1. April steht ganz im Zeichen des Pongoland-Jubiläums: Im "ARD-Mittagsmagazin" gibt es einen spannenden Einblick in die große Pongoland-Reportage - und mit Prof. Dr. Daniel Haun, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie, einen echten Experten im Studio. Er erzählt, was die Forschungsarbeit in der weltweit einzigartigen Menschenaffenanlage so besonders macht.Am Nachmittag geht es "affenstark" weiter bei "MDR um 4": Daniel Geissler, Bereichsleiter des Pongolands, und Tierpflegerin Katharina Grupp sind auf einen Kaffee eingeladen und sprechen über ihren außergewöhnlichen Arbeitsalltag mit den Menschenaffen.Auf zum Zoo-Praktikum mit "Elefant, Tiger & Kids"Die preisgekrönte Dokuserie "Elefant, Tiger & Kids" geht in die dritte Staffel: Sechs Jugendliche aus ganz Deutschland erleben ein intensives Zoo-Praktikum in Leipzig, Erfurt und im Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna. Dabei tauchen sie tief in den Tier- und Artenschutz ein, kümmern sich um verletzte Fledermäuse, nehmen an Trainings- und Pflegeeinsätzen teil und werden Teil der Zoo-Teams. Während der vier Wochen wächst die Gruppe zu einer echten WG zusammen und erfährt, wie anspruchsvoll und bedeutsam die Arbeit im modernen Zoo ist.Die Dokuserie erweitert das erfolgreiche Format "Elefant, Tiger & Co." um eine junge Perspektive - mit Themen, die für die nächste Generation besonders relevant sind."Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum backstage" ist vom 28. März bis 1. April sowie vom 4. bis 8. April, jeweils 19.50 Uhr in MDR-Fernsehen zu sehen.Zoodirektor bei "Riverboat" und MDR KulturZum Auftakt der Themen-Woche ist Zoodirektor Prof. Jörg Junhold bereits am Freitag, 27. März, um 22 Uhr, in der MDR-Talkshow "Riverboat" zu Gast. Dort spricht er über neue Attraktionen im Leipziger Zoo: Zu Ostern öffnen die begehbaren Vogelvolieren "Amazonien" und "Loriversum". Außerdem gibt der 62-Jährige einen Ausblick auf kommende Projekte - allen voran das Großvorhaben "Feuerland".Auch im Radio gibt es ein Gespräch mit dem Leipziger Zoodirektor zu hören - am Samstag, 28. März, ab 11.05 Uhr bei MDR Kultur. Dort erzählt er u.a., wie er bis zum 150. Geburtstag des Zoo Leipzig im Jahr 2028 seine im Jahr 2000 vorgestellte Vision für den "Zoo der Zukunft", der artgemäße und naturnahe Tierhaltung miteinander vereint, umsetzen will.Zoo-Spezial in der ARD MediathekAb kommenden Dienstag (31. März) bündelt der MDR zudem in der Mediathek verschiedene Sendungen zum Thema Zoo. Neben dem aktuellen Spezial "Pongoland - Ein Haus für Menschenaffen" sind weitere Spezialausgaben aus der Reihe "Elefant, Tiger & Co." sowie zusätzliche MDR-Dokus über den Zoo und die Serie "Elefant, Tiger & Kids" zu sehen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6244306