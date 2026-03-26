Die Aktie von Porsche SE rutscht am Donnerstag um rund -3% ab und ist damit schwächster Wert im DAX. Nach kurzer Stabilisierung kehren die Sorgen zurück - und die haben es in sich. Müssen Anleger jetzt mit weiteren schmerzhaften Verlusten rechnen? Prognose schafft Verunsicherung Die zaghafte Erholung der vergangenen Tage ist schon wieder Geschichte. Die Porsche-SE-Aktie gerät erneut unter Druck - und das hat einen klaren Grund: Die neuen Prognosen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de