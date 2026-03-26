Merck Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 26.03.26

Die Aktie im Fokus steht bei Merck aktuell vor einer schwierigen Phase. Zwar hat der Konzern die Prognose für das vergangene Geschäftsjahr erfüllt, doch die Merck Prognose für das laufende Jahr fällt deutlich verhaltener aus. Belastend wirken insbesondere negative Währungseffekte sowie strukturelle Herausforderungen im Produktportfolio.

- Merck WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Ticker: MRK.DE

? Key Takeaways

Schwache Merck Prognose: Für 2026 erwartet der Konzern stagnierende bis rückläufige Umsätze und Ergebnisse, belastet durch Währungseffekte und den Wegfall von Mavenclad-Umsätzen.

Für 2026 erwartet der Konzern stagnierende bis rückläufige Umsätze und Ergebnisse, belastet durch Währungseffekte und den Wegfall von Mavenclad-Umsätzen. Chartbild klar bärisch: Die Aktie notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, weitere Kursrückgänge bleiben wahrscheinlich, solange keine technischen Widerstände zurückerobert werden.

Die Aktie notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, weitere Kursrückgänge bleiben wahrscheinlich, solange keine technischen Widerstände zurückerobert werden. Begrenztes Aufwärtspotenzial: Trotz stabiler Dividende überwiegen aktuell die Risiken, erst oberhalb zentraler Marken (insbesondere SMA200) würde sich das Gesamtbild nachhaltig verbessern.

Fundamentaldaten der Merck-Aktie

Aktueller Preis: 105,75 EUR

Marktkapitalisierung: 13,67 Mrd. EUR

Umsatz 2025: 21,10 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 2025: 55,14 %

KGV 2026 (Prognose): 17,15

4-Wochen-Performance: -9,72 %

Dividendenrendite 2026 (Prognose): 2,27 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Branche: Pharma

Merck Prognose 2026: Umsatz und Ergebnis unter Druck

Im Rahmen der aktuellen Merck Prognose erwartet das Unternehmen für 2026:

Umsatz: 20,0 bis 21,1 Mrd. EUR

Organische Entwicklung: -1 - bis +2 - im Jahresvergleich

EBITDA (bereinigt): 5,5 bis 6,0 Mrd. EUR

Entwicklung EBITDA: -4 - bis +1 - im Jahresvergleich

Gewinn je Aktie: 7,10 bis 8,00 EUR

Damit signalisiert die Prognose ein erhöhtes Risiko rückläufiger Ergebnisse....

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