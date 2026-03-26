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Göttingen, 26. März 2026
Sartorius-Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Vorstandsmitglied René Fáber
Der Aufsichtsrat der Sartorius AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Bestellung von Dr. René Fáber als Mitglied des Vorstands um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2031 zu verlängern. René Fáber (50), der an der Technischen Universität München in Polymerchemie promoviert hat, kam 2002 als Wissenschaftler zu Sartorius. Er hatte mehrere Managementpositionen inne, bevor er im Januar 2019 in den Vorstand berufen wurde. In dieser Funktion ist er für die Sparte Bioprocess Solutions verantwortlich.
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Lebenslauf René Fáber
Nächste Termine
23. April 2026 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals
23. Juli 2026 | Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse
22. Oktober 2026 | Veröffentlichung der Neunmonatsergebnisse
Sartorius in Kürze Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharma-unternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden weltweit tätig.
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+49 551 308 9261
verena.sattel@sartorius.com
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Datei: Sartorius Vorstandsmitglied Rene´ Fa´ber | Foto 2026
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SARTORIUS AG
|Otto-Brenner-Straße 20
|37079 Göttingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49.(0)551-308.0
|Fax:
|+49.(0)551-308.3289
|E-Mail:
|info@sartorius.com
|Internet:
|www.sartorius.com
|ISIN:
|DE0007165631, DE0007165607
|WKN:
|716563, 716560
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2298432
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