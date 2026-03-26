Der Ausbau der Solarenergie boomt weltweit. Doch vor allem in Indien legt er kräftig zu dank staatlicher Förderprogramme, Steueranreize, Subventionen oder "grüner" Kredite von Banken. Der Zubau lag im Jahr 2025 bei 37,5 Gigawatt. Das ist ein Anstieg von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird mit einem Zubau von 45 bis 50 Gigawatt gerechnet. Damit könnte das bevölkerungsreichste Land zum zweitgrößten Solarmarkt weltweit aufsteigen hinter China und vor den USA. Gleichzeitig entwickelt sich Indien zu einem Produktionsstandort für PV-Komponenten. Die Intersolar Europe richtet deshalb vom 23. bis zum 25. Juni in München einen besonderen Blick auf das südasiatische Land. Für die internationale PV-Industrie ist Indien der Zukunftsmarkt. In zahlreichen Veranstaltungen können sich Besucher über den Markt, neue Geschäftschancen sowie den Aufbau neuer Lieferketten informieren und sich mit Experten aus Indien austauschen. Die Fachmesse findet im Rahmen von The smarter E Europe statt, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft. Die Veranstalter erwarten über 100.000 Besucher sowie rund 2.800 Aussteller aus aller Welt.

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Viele interessierte Besucher auf der Intersolar India seit 2009 ein fester Treffpunkt der Branche in Indien. (©Solar Promotion GmbH)

Indien forciert seinen Weg zur Klimaneutralität bis 2070. Die Photovoltaik (PV) fungiert beim Ausbau der erneuerbaren Energien als technologisches Rückgrat für die Versorgungssicherheit. Die Wirtschaft und die Bevölkerung wachsen rasant. Dadurch steigt der Energiebedarf. Immer mehr Unternehmen setzen deshalb auf erneuerbare Energien. Bis 2030 sollen 500 Gigawatt installiert sein, davon 280 Gigawatt Solarenergie. Die hohe Attraktivität der PV gründet auf einem beispiellosen Preisverfall: Laut Daten der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) sind die Kosten für Solarstrom in Indien zwischen 2010 und heute um über 80 Prozent gesunken.

Doch es gibt auch Herausforderungen: Der Bedarf an hochspezialisierten Fachkräften, der Ausbau moderner Energieinfrastruktur sowie die Skalierung von Speicherkapazitäten sind entscheidende Faktoren für die nächste Transformationsphase. "Für die Solar- und Speicherbranche ist Indien sowohl ein bedeutender Absatzmarkt als auch ein attraktiver Partner für den Aufbau von Produktionskapazitäten und damit perspektivisch auch eine Quelle für fertige Komponenten oder Vorprodukte", sagt David Wedepohl, Managing Director International Affairs vom Bundesverband Solarwirtschaft e.V.

Für Deutschland und Europa bietet das die Möglichkeit, Lieferketten zu diversifizieren und gleichzeitig die industrielle Fertigung in Indien mit deutschem sowie europäischem Know-how aufzubauen. Ende Januar 2026 hat die Europäische Kommission die Verhandlungen mit Indien über ein Freihandelsabkommen erfolgreich abgeschlossen. "Indien entwickelt sich entlang der gesamten PV-Wertschöpfungskette, von der Modulproduktion über die Zelle bis hin zu Wafer, Ingot und Polysilizium, zu einem der dynamischsten Produktionsstandorte weltweit. Europäische Maschinen und Anlagen bilden das technologische Rückgrat für stabile, präzise und leistungsfähige Prozesse, mit denen indische Hersteller neue Qualitätsmaßstäbe setzen. Das EU-Indien-Freihandelsabkommen eröffnet neue Chancen für den Austausch und den Handel zwischen beiden Regionen", erklärt Dr. Puzant Baliozian, Sector Group Leader, VDMA Photovoltaics Equipment.

Side-Events auf der Fachmesse

Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V plant mit der Intersolar Europe und weiteren Partnern auf der Fachmesse einige Side-Events zum PV-Markt in Indien. Zusammen mit dem VDMA widmen sie sich dem Aufbau gemeinsamer Lieferketten. Der VDMA, der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. sowie der indische NSEFI bringen gemeinsam in einem CEO-Roundtable hochrangige Branchenvertreter zusammen. Darüber hinaus ist ein Treffen mit der WISE-Initiative aus Indien geplant. Das Indo-German Energy Forum lädt zum Business-Dialog anlässlich des neuen Freihandelsabkommens zwischen Indien und der EU ein. Den Abschluss bildet am 24. Juni die "India Meets EU: Solar Night Networking Reception".

Intersolar Europe

München, 23.-25. Juni 2026

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