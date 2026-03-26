Die Aktien von Alphabet sind von ihrem bisherigen Hoch deutlich gefallen. Doch bietet sich jetzt bei der beliebten Tech-Aktie eine Kaufchance? Das sagen die Analysten und die Experten von BÖRSE ONLINE. Die Aktie von Alphabet ist in US-Dollar gerechnet bereits ins Bärenmarkt-Territorium geschlittert und in Euro notiert der Wert aktuell 13 Prozent unter seinen Hochs. Doch kann sich in dieser Situation eine Kaufchance für Anleger bieten? Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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