Mainz (ots) -Täglich sind in Deutschland mehrere Tausend Menschen von einem Koma betroffen. Was fühlt jemand, der andere wahrnehmen, aber überhaupt nicht reagieren kann? Und wie geht es den Angehörigen? Die Autoren Lara und Manfred Karremann begleiten zwei Betroffene, die durch ein Koma aus dem Leben gerissen wurden, und ihre Angehörige mehr als ein Jahr lang. Die "37°"-Reportage "Koma: zwischen Leben und Tod" ist am Dienstag, 31. März 2026, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen und am Sendetag ab 5.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.Doris (62) steht mitten im Leben, als sie einen Herzinfarkt erleidet. Der Rettungsdienst muss sie reanimieren, doch das Gehirn war mehrere Minuten ohne Sauerstoff. In der Klinik müssen Ärzte sie in ein künstliches Koma versetzen und Maschinen übernehmen die Atmung. Erst nach einigen Wochen atmet sie wieder selbst. Auf das künstliche Koma folgt das Wachkoma. Doris registriert manches um sich herum, kann aber nicht reagieren, sagen die Ärzte. Ihre Angehörigen leben in der Ungewissheit, ob und wie viel sie wahrnimmt, ob sich ihr Zustand verändern wird und ob sie jemals wieder nach Hause zurückkehren kann.Als Steffen (45) aus Magdeburg vom Sport nach Hause kommt, geht es ihm nicht gut. Er klagt über Enge in der Brust. Seine Frau ruft den Notarzt und rettet ihm damit das Leben, denn auch Steffen erleidet einen Herzinfarkt. Auf der Intensivstation wird er aufgrund von Komplikationen in ein künstliches Koma versetzt. Geräte übernehmen die Beatmung. Heute kann er wieder ein fast normales Leben führen.Expertinnen und Experten erklären in der Reportage, welche Ursachen ein Koma haben kann, welche Formen es gibt und wie die Prognosen aussehen. Die Angehörigen von Doris und Steffen geben Einblicke in die schwierige Zeit der Ungewissheit. "37°" bleibt dicht bei den Betroffenen und ihren Angehörigen.KontaktBei Fragen zu "37°" erreichen Sie Christina Betke per E-Mail unter betke.c@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12717 und Magda Huthmann per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de oder telefonisch unter 06131 70-12149.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37grad) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "37°"-Reportage als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-koma-zwischen-leben-und-tod) (nach Log-in) bereit.- "37°" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/37-grad-196)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6244349