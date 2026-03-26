Im Pilotprojekt "OctoFlexBW" haben TransnetBW und Octopus Energy über 700 E-Fahrzeuge aus Privathaushalten zur Stabilisierung der Stromnetze herangezogen. Mit dieser Flotte konnte das Duo eine tägliche Abrufmenge von 2 MWh realisieren - hochgerechnet auf eine Million E-Fahrzeuge entspräche dies 3 GWh pro Tag. "OctoFlexBW" baut auf der Idee auf, dass Elektroautos, die an heimischen Wallboxen hängen, vor allem dann aufgeladen werden, wenn es gerade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net