© Foto: Sina Schuldt/dpaVolkswagen spricht laut Berichten mit Rafael über Iron-Dome-Komponenten aus Osnabrück. Für Citi wäre das ein Befreiungsschlag. Doch der Plan birgt auch politischen Sprengstoff.Volkswagen lotet offenbar einen ungewöhnlichen Umbau für sein Werk in Osnabrück aus. Wie die Financial Times berichtet, spricht der Autobauer mit dem israelischen Rüstungskonzern Rafael über eine mögliche Umrüstung des Standorts. Künftig könnten dort Komponenten für das Raketenabwehrsystem Iron Dome entstehen. Für Volkswagen wäre das ein heikler, aber womöglich strategisch sinnvoller Schritt. Die VW-Aktie befindet sich seit Wochen auf Talfahrt. Der Konzern sucht seit Längerem nach einer Zukunft für das Werk. Die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE