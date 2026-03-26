SMA Solar Technology veröffentlicht Geschäftsjahresbericht

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Einnahmen fallen geringer aus - Aktie erreicht neuen lokalen Hochpunkt



SMA Solar Technology hat den Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Der Photovoltaik-Spezialist, dessen Wechselrichter als zentrale Komponenten von PV-Anlagen gelten, berichtete dabei von leicht niedrigeren Erlösen und einem rückläufigen operativen Ergebnis. Als Gründe nannte das Unternehmen unter anderem geringere Absatzvolumina sowie einmalige Belastungen wie außerplanmäßige Abschreibungen, Rückstellungen und Restrukturierungskosten, vor allem im Bereich Home & Business Solutions.



Stabiler zeigte sich nach Unternehmensangaben der Auftragseingang. Zudem verbesserte sich der Free Cashflow deutlich, und auch der Verlust je Aktie fiel geringer aus als im Vorjahr. Eine Dividende ist so wie im Jahr 2024 für 2025 weiterhin nicht vorgesehen. SMA verweist zugleich auf das weiterhin anspruchsvolle Branchenumfeld, das zuletzt von Überkapazitäten und Preisdruck, insbesondere aus China, geprägt war. Gleichzeitig stellt das Unternehmen eine Rückkehr in die Gewinnzone für das nächste Jahr in Aussicht.



An der Börse legte die SMA-Aktie am Vormittag zu und erreichte zeitweise ein neues Zwei-Jahres-Hoch. Im vergangenen Monat stieg der Kurs um mehr als 32%; auf Jahressicht liegt das Papier rund 103% höher. Rückenwind für den Sektor kam zuletzt auch von der wieder stärkeren Aufmerksamkeit für Versorgungssicherheit und Energiepreise, wodurch erneuerbare Energien erneut stärker in den Fokus rückten.









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Quelle: HSBC













