Action hat Deutschland im Sturm erobert. Doch der niederländische Non-Food-Discounter gibt sich damit nicht zufrieden. Das nächste Expansionsziel sind die USA. Dort will der Konzern bis 2030 eine dreistellige Anzahl an Filialen aus dem Boden stampfen und damit die einheimischen Player Dollar Tree und Dollar General angreifen.Action wurde 1993 gegründet und betreibt mittlerweile über 3.300 Filialen in 15 Ländern. Allein in Deutschland ist Action mit rund 650 Standorten eine feste Größe im Discount-Sektor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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