Smartstream, der zuverlässige Anbieter von Datenlösungen für führende globale Finanzinstitute und Unternehmen, gibt heute bekannt, dass Smart Agents seine agentenbasierte KI-Lösung für Backoffice-Prozesse von Banken messbare, transformative Ergebnisse erzielt: In Pilotversuchen konnte die Prüfungszeit pro Benutzer und Unterbrechung um 70 reduziert werden.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Umstellung der Branche auf ein Service-as-Software (SaS)-Betriebsmodell und damit einhergehend der Möglichkeit, immer mehr Aufgaben mithilfe von Softwarelösungen zu erledigen, setzt Smartstream auf diesen Ansatz mit agentischer KI. Die Ergebnisse belegen einen fundamentalen Wandel in der Herangehensweise von Finanzinstituten im Bereich Ausnahmemanagement. In einem Benchmark-Szenario konnte die manuelle Bearbeitung von 500 Ausnahmen, für die normalerweise 116 Stunden Teamarbeit erforderlich waren, im vollautonomen Betrieb auf nur wenige Stunden reduziert werden. Dadurch entfallen zeitraubende Arbeitsabläufe, und die Teams können sich auf die Risikoüberwachung, Entscheidungsfindung und wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren.

Backoffica-Abläufe, die bis zu 70 des betrieblichen Aufwands beanspruchen, sind für Unternehmen nach wie vor eine Herausforderung. Durch fragmentierte Systeme, manuelle Datenerfassung, E-Mail-basierte Kommunikation und eine übermäßige Abhängigkeit von individueller Expertise entstehen Engpässe, die herkömmliche Automatisierungslösungen nicht beseitigen konnten. Smart Agents löst dieses Problem nicht durch die Optimierung bestehender Prozesse, sondern durch deren vollständigen Ersatz durch intelligente, autonome Abläufe, die durchgängig planen, entscheiden und ausführen.

Das Kernstück von Smart Agents ist ein strukturiertes Ausführungsmodell, das den Arbeitsablauf erfahrener Analysten nachahmt. Die Agenten interpretieren und klassifizieren Ausnahmen, rufen Daten aus verschiedenen Quellen wie Datenbanken, Client-Anwendungen, Marktdaten und Branchendiensten ab und validieren diese. Anschließend führen sie selbstständig Maßnahmen zur Behebung der Probleme in miteinander verbundenen Systemen durch. Nachdem Smart Agents die Ursache identifiziert hat, werden die Daten bereinigt und so künftige Ausnahmen reduziert. Jede Entscheidung wird vollständig protokolliert, um vollständige Nachvollziehbarkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Die menschliche Aufsicht bleibt jedoch für Fälle erhalten, in denen Governance oder Ermessensentscheidungen erforderlich sind.

Smart Agents ist aber nicht nur schnell, sondern kann auch die Standardarbeitsanweisungen eines Kunden übernehmen und gleichzeitig messbare Verbesserungen in den Bereichen Risiko, Compliance und Kosten erzielen. Basierend auf Smartstream-Analysen reduziert Smart Agents den manuellen Prüfungsaufwand und definiert damit neu, wie ein leistungsstarker Backoffice-Betrieb einer Bank aussieht.

Thomas Steinborn, Chief Product and Technology Officer bei Smartstream, dazu: "Die Performance-Daten aus den Smart-Agents-Implementierungen bestätigen, dass die Lösung fehlerhafte Prozesse nicht nur verbessert, sondern vollständig ersetzt. Smart Agents wurde auf Basis jahrzehntelanger Branchenexpertise im Finanzdienstleistungsbereich und umfangreicher Investitionen in KI entwickelt und beweist, dass der autonome Backoffice-Betrieb Realität ist, denn die Ergebnisse sprechen für sich. Aus unseren Gesprächen mit Kunden wissen wir, dass dieser Bereich Aufmerksamkeit erfordert und ein Umstieg auf automatisierte Prozesse notwendig ist."

Smart Agents wurde speziell für Arbeitsabläufe im Finanzbereich entwickelt und bietet privilegierten Zugriff auf die firmeneigene Produktintelligenz von Smartstream, private APIs sowie fundiertes Wissen im Bereich der institutionellen Bankabstimmung. Smart Agents bietet ein Maß an Präzision und Umsetzbarkeit, das generische KI-Tools nicht erreichen können. Die Multi-Agent-Koordination steuert die Triage, Untersuchung, Lösung, Warnmeldungen und Analysen über ein Netzwerk spezialisierter Agenten hinweg, während die elastische Skalierbarkeit auch bei hohen Volumina für Ausfallsicherheit sorgt.

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