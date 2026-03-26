Der Kurs des Bitcoin notiert noch immer deutlich unter seinen Allzeithochs. Doch bald könnte sich die Kryptowährung wieder erholen. Historische Muster zeigen, wann dies der Fall sein soll. Nachdem der Bitcoin zeitweise mehr als 50 Prozent von seinen Allzeithochs gefallen ist, fragen sich viele Anleger, wann es wieder nach oben geht. Zwar gab es bereits erste Erholungsversuche, doch diese sind mehrheitlich im Sand verlaufen. Tatsächlich zeigen historische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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