Die zuletzt erkennbare Entscheidungslosigkeit des Kupferpreises entlud sich negativ, sodass der Preis die etablierte Seitwärtsrange nach unten hin auflöste. Mit Unterschreitung der Unterstützung von 12.700 US$ begann wenig überraschend der weitere Ausverkauf und führte den Industrierohstoff bis zur Zone rund um 12.000 US$ zurück. Trendlinie in Gefahr Das 1:0 für die Bären ist gesetzt. Ob daraus sogar ein 2:0 werden kann, entscheidet sich im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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