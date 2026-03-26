Die Aktie des US-Wolframherstellers Almonty hat in den letzten Wochen starke Korrekturen verzeichnet. Der Kurs ist vom Hoch bei 22,55 US$ in der Spitze um rund -35% gefallen. Hat sich durch den Kursrutsch nun eine perfekte Einstiegsgelegenheit aufgetan oder drohen weitere Korrekturen? Kosten steigen deutlich stärker als die Umsätze Nach einem beeindruckenden Höhenflug haben Anleger zuletzt Kasse gemacht bei der hochfliegenden Almonty-Aktie. Ein Grund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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