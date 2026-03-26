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Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das Jahr 2025: Gesamtumsatz übersteigt erstmals RMB 300 Milliarden - Nettogewinn auf Rekordniveau



26.03.2026 / 17:19 CET/CEST

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Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das Jahr 2025: Gesamtumsatz übersteigt erstmals RMB 300 Milliarden - Nettogewinn auf Rekordniveau Umsatz steigt um 5,71 % gegenüber Vorjahr auf RMB 302,35 Mrd.

Den Eigentümern zurechenbarer Nettogewinn wächst um 4,39 % auf RMB 19,55 Mrd. und erreicht Rekordniveau

Operativer Cashflow beträgt RMB 26,00 Mrd. und entspricht dem 1,33-fachen des Nettogewinns

Dividendenausschüttungsquote für 2025 auf 55 % angehoben, plus 7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 26. März 2026 - Haier Smart Home Co., Ltd. (A-Aktie: 600690.SH; H-Aktie: 06690. HK; D-Aktie: 690D.DE), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Wesentliche Finanzkennzahlen: Angaben in RMB Mrd. (sofern nicht anders angegeben)

GJ 2025 GJ 2024 Änderung Umsatz 302,35 286,02 +5,71 % Den Eigentümern zurechenbarer Nettogewinn 19,55 18,73 +4,39 % Gewinn je Aktie (EPS in RMB) 2,12 2,02 +4,95 %

Kommentar der Geschäftsführung

"Unsere Ergebnisse für 2025 bestärken uns mehr denn je in unserer Überzeugung: Das von uns aufgebaute globale Betriebsmodell - eine leistungsstarke zentrale Plattform, die eine echte lokale Produktentwicklung, Fertigung und Vermarktung in jedem Markt ermöglicht - entwickelt sich zu unserem nachhaltigsten Wettbewerbsvorteil. Es verleiht uns die notwendige Resilienz, um in einem komplexen externen Umfeld erfolgreich zu bestehen, und zugleich die Fähigkeit, Produkterlebnisse zu schaffen, die bei den Verbrauchern weltweit auf echte Resonanz stoßen. Gleichzeitig entwickeln wir dieses Modell konsequent weiter. Mit der zunehmenden Integration von KI und digitalen Fähigkeiten in unsere Plattform sind wir überzeugt, dass sich ihr volles Potenzial gerade erst entfaltet." Li Huagang, Vorsitzender und CEO, Haier Smart Home Co., Ltd. Operativer Rückblick 2025 China

Haier Smart Home verzeichnete über alle Segmente hinweg ein breit angelegtes Wachstum in den Kategorien Premium-, Jugend- und Standardgeräten, wobei das Multi-Marken-Portfolio in sämtlichen Bereichen Marktanteile hinzugewinnen konnte. Die Premiummarke Casarte erzielte ein zweistelliges Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr und erreichte einen Marktanteil von 75 % im Premiumsegment für Waschmaschinen sowie 44 % bei Kühlschränken mit einem Preis von über RMB 10.000. Die gemeinsam mit Verbrauchern entwickelte Leaders Effortless-Waschmaschine mit drei Trommeln wurde mehr als 300.000-mal verkauft und trug dazu bei, dass der Jahresumsatz der Marke erstmals über RMB 10 Mrd. lag - ein Plus von 30 % gegenüber dem Vorjahr. In den Kernkategorien der Haushaltsgeräte war das Segment Kühlgeräte zum 18. Mal in Folge die weltweit meistverkaufte Marke und erreichte in China einen Offline-Marktanteil von 47,7 % (+3,6 Prozentpunkte); Klimaanlagen verzeichneten ein globales Absatzwachstum von 14,8 % - das höchste in der Branche. Waschmaschinen erreichten einen weltweiten Marktanteil von 14,4 % und belegten laut Euromonitor Rang 1. Die Effortless-Waschmaschine konnte ihren Erfolg aus China zudem auf Europa und Südostasien übertragen. Die DTC-Transformation (Direct-to-Consumer) des Unternehmens in China gewann weiter an Fahrt: Der Anteil direkt abgewickelter Bestellungen stieg auf 57 % des Gesamtvolumens; der Umsatz, der mit DTC-registrierten Händlern erzielt wurde, legte im Segment Klimaanlagen um mehr als 130 % zu. Außerdem konnte die Vertriebskostenquote im Vergleich zum Vorjahr optimiert werden. International

Das "Local-for-Local"-Modell des Unternehmens - mit in den jeweiligen Schlüsselmärkten aufgebauten Kapazitäten in Forschung und Entwicklung, Fertigung sowie Vertrieb - erwies sich auf breiter Basis als robust und trug in allen wesentlichen Regionen zum Wachstum bei. Nordamerika: GE Appliances konnte seine Marktführerschaft zum vierten Mal in Folge verteidigen, während der Umsatz im Premiumsegment um 7 % zunahm. Zudem wurde GE Appliances von Lowe's, einem führenden US-Einzelhändler für Heimwerkebedarf, als "Vendor Partner of the Year" ausgezeichnet. Die lokale Produktionspräsenz des Unternehmens, ergänzt durch die Partnerschaft mit Mabe, stärkt weiterhin die Resilienz der Lieferkette. Europa: Der Umsatz wuchs im zweistelligen Bereich. Der operative Cashflow erreichte ein Rekordhoch und unterstreicht den strukturellen Fortschritt hin zu einer nachhaltig starken operativen Performance. Die Marke Candy kehrte in die Gewinnzone zurück. Schwellenmärkte: In den Schwellenländern, darunter Südostasien, Südasien sowie die MENA-Region, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 24 %, begleitet von einer verbesserten Rentabilität. Neue Wachstumsgeschäfte

Der Geschäftsbereich Smart Building Solutions erreichte im chinesischen Markt für gewerbliche Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowohl im Inland als auch im Export eine Position unter den Top 2. Das Unternehmen sicherte sich außerdem seinen ersten Auftrag zur Kühlung eines KI-Rechenzentrums, bei dem Magnetschwebetechnologie zur Wärmeableitung bei hoher Leistungsdichte eingesetzt wird. Mit der Übernahme von PROFROID, einem führenden Anbieter von CO2-Klimatechnik, positioniert sich das Unternehmen im Vorfeld der weltweiten Umstellung auf Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert (Global Warming Potential - Treibhausgaspotenzial). CCR (Carrier Commercial Refrigeration) erzielte im ersten vollständigen Jahr unter der Eigentümerschaft von Haier ein zweistelliges Umsatzwachstum in US-Dollar und verzeichnete fünf aufeinanderfolgende Quartale mit Wachstum, vor allem getragen durch organische Expansion. Die CO2-Kältetechnologie von CCR ist eine der weltweit umweltfreundlichsten Kältemittellösungen. Kwikot, Ende 2024 von Haier übernommen, steigerte seinen Gewinn seit Abschluss der Transaktion um rund 10 % und erreichte eine Vorsteuermarge von 12 %. Das Produktportfolio wurde über elektrische Warmwasserbereiter hinaus auf Solarthermie erweitert. Die Marke bildet damit die Grundlage für eine breitere Plattform in Subsahara-Afrika. Ausblick

Für 2026 verfolgt Haier Smart Home zwei strategische Prioritäten: Zum einen die Integration von Klimaanlagen für Privathaushalte, Smart-Building- und Wasserlösungen in eine einheitliche Plattform zur Abdeckung aller Anforderungen rund um Luft, Klima und Wasser im Haushalt. Zum anderen die beschleunigte Markteinführung KI-gestützter Smart-Home-Geräte mit Fokus auf autonomes Hausmanagement. Diese Lösungen basieren auf den umfangreichen Daten des Smart-Home-Ökosystems sowie der Fertigungskompetenz von Haier. IR-Kontakt:

Haier Smart Home Hong Kong

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E-Mail: ir@haier.hk Presse Kontakt:

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Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier Smart Home ist der weltweit größte Hersteller von Haushaltsgeräten und ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen. Das Portfolio umfasst Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Küchengeräte und Warmwasserbereiter. Ergänzt wird es durch Lösungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Smart Building sowie Wasseraufbereitung, die über die unternehmenseigene Smart-Home-Plattform integriert sind. Mit lokalen Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebskapazitäten in mehr als 30 Ländern bedient das Unternehmen mit seinem Markenportfolio - Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, Fisher & Paykel und AQUA - Verbraucher aller Preissegmente in über 160 Ländern und Regionen. Das Geschäftsmodell "Global Enablement, Local Execution" untermauert die Wettbewerbsposition des Unternehmens in allen Märkten, in denen es tätig ist. Haier Smart Home entwickelt sich gezielt von einem weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten hin zu einem nutzerorientierten, plattformbasierten Smart-Home-Ökosystem-Unternehmen, dessen strategische Kernsäulen dabei Premium-Positionierung, globale Reichweite, digitale Kompetenzen und KI-gestützte Produktinnovation sind.

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