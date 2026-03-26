Nicht Gold steht diesmal im Fokus. Jan Willhöft zeigt, warum der Iran-Krieg Öl, Plastik und Lebensmittel verteuert, eine neue Inflationswelle auslösen könnte und welche Aktien jetzt profitieren.Was wie eine ferne Nahost-Krise wirkt, könnte Anleger schon bald im Depot und im Supermarkt treffen. Jan Willhöft von AXINO Capital zeigt auf wallstreetONLINE TV, warum der Krieg mit Iran längst auf den globalen Energie-, Plastik- und Lebensmittelmarkt durchschlägt. Er verweist auf die offizielle Notstandsmaßnahme der Philippinen, auf Daten von S&P Global Energy und auf Berichte des Wall Street Journal. Seine Warnung ist klar: "Die Situation [ist] schlimmer, als viele angenommen haben." Gerade …Den vollständigen Artikel lesen
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