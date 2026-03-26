MORGEN & MORGEN hat die Tariflandschaft in der PKV-Vollversicherung untersucht. Insgesamt hat das Analysehaus mehr als 4.000 Tarifkombinationen ausgewertet. Die Verschiebung geht weiter hin zu Premiumtarifen, doch erstmals beobachten die Experten auch wieder eine Belebung im mittleren Segment. Wie ist die Landschaft in der privaten Krankenvollversicherung aktuell aufgestellt? Das Analysehaus MORGEN & MORGEN hat diese für die aktuelle Auflage seines Ratings PKV-Vollversicherung unter die Lupe genommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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