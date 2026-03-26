Meta treibt seinen Konzernumbau konsequent voran und verlagert Ressourcen massiv in Richtung Künstliche Intelligenz, begleitet von Stellenabbau und neuen Organisationsstrukturen. Mit "AI-native Pods" und Milliardeninvestitionen will das Unternehmen Effizienz und Produktivität deutlich steigern und sich technologisch unabhängiger machen. Gleichzeitig belasten juristische Rückschläge, hohe Kosten und Kursverluste die aktuelle Entwicklung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de