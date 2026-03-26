Während der ersten fünf Jahre der Programmlaufzeit hat Infobip seinen Mitgliedern Produkte und Dienstleistungen mit erheblichem Wert bereitgestellt und sie dabei unterstützt, ihre Kundenkommunikation weltweit aufzubauen und auszuweiten

Die globale KI-first-Cloud-Kommunikationsplattform Infobip, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feiert, hat in den ersten fünf Jahren ihres Startup Tribe Programme Tausende von Start-ups und Scale-ups aus über 120 Ländern unterstützt.

Infobip hat sein Startup Tribe Programme im Mai 2021 ins Leben gerufen, um missionsorientierten Start-ups und Scale-ups beim Aufbau und der Verwaltung ihrer Strategie für Kundenkommunikation und -bindung sowie beim Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen. Hierfür stellt das Unternehmen seinen Programmteilnehmern Gutschriften im Wert von bis zu 60.000 US-Dollar für Infobip-Dienstleistungen sowie Zugang zu seinem globalen Netzwerk aus Beratern, Investoren und Beschleunigern zur Verfügung. Im Laufe der ersten fünf Jahre hat Infobip seinen Programmteilnehmern Produkte und Dienstleistungen im Wert von mehreren Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt.

Das Programm von Infobip erspart Start-ups und Scale-ups den Aufbau, eine globale Kommunikationsinfrastruktur von Grund auf neu aufzubauen. So können sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Entwicklung ihres Produkts und den Ausbau ihres Geschäfts.

Ilija Milovic, Startup Tribe-Mitglied und Mitbegründer sowie CTO des Cloud-basierten Immobilienverwaltungssystems HotelSync, sagte: "HotelSync ist stolz, ein schnell wachsender Anbieter von Technologie für die Hotellerie zu sein, und das Startup Tribe Programme von Infobip hat eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung unseres Wachstums gespielt. Teil von Infobip Startup Tribe zu sein, war für HotelSync ein absoluter Gamechanger. Die Plattform von Infobip spielte eine entscheidende Rolle bei der Automatisierung und Optimierung grundlegender Arbeitsabläufe, von vertrauenswürdigen Transaktions-E-Mails und sicheren OTP-Verifizierungen bis hin zur Nutzung fortschrittlicher Tools wie WhatsApp. Vor allem aber hat uns das großzügige Gutschriften-Programm ermöglicht, beträchtliche Ressourcen aus den Infrastrukturkosten direkt in Vertrieb und Marketing umzuschichten, was für wachsende Start-ups oft die größte Herausforderung darstellt. Doch auch unabhängig von diesem Programm sind wir überzeugte Infobip-Nutzer, da die Plattform eine außergewöhnliche Stabilität und einen hervorragenden Support bietet."

Gloria Oppong, Startup Tribe-Mitglied und Mitbegründerin sowie CEO von Cleanster, sagte: "Das Startup Tribe Programme von Infobip hat uns die Unterstützung und die Gutschriften geboten, die wir zur Beschleunigung unseres Wachstums benötigten. Der Service war fantastisch und die Plattform tut genau das, was sie soll: Sie hat unserem Team eine schnelle Integration ermöglicht und eine zuverlässige Kommunikation mit unseren Nutzern sichergestellt. Einen Partner zu haben, der eine stabile Infrastruktur und einen schnell reagierenden Support bietet, hat uns sehr geholfen, uns auf die Skalierung von Cleanster zu konzentrieren und Reinigungskräften und Kunden gleichermaßen ein besseres Erlebnis zu bieten."

Lucija Reic, Startup Ecosystem Team Lead bei Infobip, sagte: "In den ersten fünf Jahren hat unser Startup Tribe Programme neuen und ambitionierten Unternehmen durch die Reichweite und das Engagement unserer globalen Kommunikationsplattform dabei geholfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen und zu wachsen. Wir feiern nun das 20-jährige Bestehen von Infobip und verfolgen nach wie vor das Ziel, den von uns unterstützten Start-ups und Scale-ups durch den Zugang zu unseren marktführenden Dienstleistungen und unserem globalen Netzwerk aus erstklassigen Investoren, Fonds und Beschleunigern zu zwei Jahrzehnten erfolgreicher Geschäftstätigkeit zu verhelfen."

Start-ups und Scale-ups, die am Startup Tribe Programme Interesse haben, können sich hier bewerben. Sie erhalten im Rahmen der Initiative kostenlosen Zugang zur Kommunikationsinfrastruktur von Infobip sowie zu technischem Support und Mentoring.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, auf der Unternehmen mithilfe von KI als treibender Kraft für Innovation vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey gestalten können.

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