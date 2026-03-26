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Montero identifiziert großes hydrothermales System mit epithermalen und porphyrartigen Merkmalen im Rahmen des Elvira-Goldprojekts



26.03.2026 / 17:28 CET/CEST

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Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 26. März 2026) - Montero Mining and Exploration Ltd. (TSXV: MON) (OTC Pink: MXTRF) (FSE: ES0) ("Montero" oder das "Unternehmen") freut sich, geochemische Ergebnisse aus seinem Elvira-Goldprojekt im chilenischen Maricunga-Goldgürtel vermelden zu können. Diese Arbeiten gehören zu dem laufenden integrierten Erkundungsprogramm des Unternehmens, bei dem mit einer Kombination aus geologischer Kartierung, geophysikalischen Untersuchungen, geochemischen Datensätzen und Modellierungen unter Einsatz von künstlicher Intelligenz die Explorationsziele im hydrothermalen System von Elvira verfeinert werden sollen. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen eine regionale Lagekarte des Projekts und eine Detailkarte des Projektgebiets.



Abbildung 1: Regionale Lagekarte des Elvira-Projekts, Maricunga-Gürtel, Chile. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

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Abbildung 2: Grenze der Konzession des Elvira-Projekts und vereinfachte geologische Karte. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11789/290093_mm2.jpg Dr. Tony Harwood, Präsident und CEO von Montero, kommentierte: "Die Geochemie von Elvira zeigt ein großes hydrothermales System mit starken geochemischen Vektoren auf, die einer oberflächlichen epithermalen Mineralisierung und tieferen porphyrartigen Zielkonzepten entsprechen. Diese Arbeiten werden mittels Modellierung unter Einsatz von künstlicher Intelligenz in Verbindung mit Alterationsdatensätzen, geologischen, strukturellen und geophysikalischen Datensätzen integriert und ausgewertet, um ein Bohrzielmodell zu entwickeln." Geochemische Ergebnisse

Die Probenahme im Rahmen des Elvira-Projekts erfolgte von Oktober bis Dezember 2025. Es wurden insgesamt 38 Gesteinsproben entnommen und zwecks hochempfindlicher Multielementanalyse mit Vier-Säuren-Aufschluss-ICP-MS-Methoden analysiert, was die Grundlage für die geochemische Vektorisierung bildet. Darüber hinaus wurden 47 Gesteinsproben und 47 Bodenproben entnommen und mittels Feuerprobe auf Gold und Silber untersucht sowie mittels Multielement-ICP-Analyse (32 Elemente) in den ALS- und AAA-Labors in Santiago, Chile, analysiert. Die geochemischen Ergebnisse bestätigen eine weitläufige Anreicherung mit Arsen (As) im gesamten Projektgebiet mit lokalen Molybdän-Anomalien (Mo), was den hydrothermalen Zonenmustern entspricht, die in porphyrisch-epithermalen Systemen zu beobachten sind. Die geochemische Signatur wird dahingehend interpretiert, dass sie eine hydrothermale Alteration mit hoher Sulfidierung widerspiegelt, die über einer Porphyrquelle liegen könnte, was den Mustern entspricht, die in Systemen mit hoher Sulfidierung an anderen Stellen im Maricunga-Gürtel zu beobachten sind. Die erhöhten Arsen-Werte (As) sind räumlich mit Gebieten mit kartierter fortgeschrittener argillischer Alteration verbunden, was einer epithermalen Umgebung mit hoher Sulfidierung entspricht, während die lokalen Molybdän-Anomalien (Mo) im zentralen Teil des Systems auftreten und auf die Nähe zu einer tieferen porphyrartigen Quelle hindeuten könnten. Multielementanalyse und verhältnisbasierte geochemische Analyse

Zur weiteren Bewertung der geochemischen Zoneneinteilung innerhalb des hydrothermalen Systems von Elvira wurden Anomalien auf Multielement- und Verhältnisbasis kartiert. Epithermale Signaturen werden durch starke Quecksilber-Anomalien (Hg) zusammen mit dem Verhältnis von Blei zu Arsen (Pb/As) und Kupfer zu Arsen (Cu/As) sowie zusammengesetzten As+Sb+Hg-Reaktionen aufgezeigt. Zu den Indikatoren für Porphyr gehören Zink (Zn), das Verhältnis von Molybdän zu Arsen (Mo/As) und zusammengesetzte Multielement-Reaktionen mit Mo+Bi+Te+Hg, die einzelne Zonen definieren, die als potenzielle Zentren mit höherer Temperatur interpretiert werden und als potenzielle Vektoren, die auf eine tiefere Porphyr-Quelle hindeuten. Der kombinierte Einsatz von Elementverteilungen, Verhältnissen und zusammengesetzten Anomaliekartierungen unterstützt eine Interpretation, die einem porphyrisch-epithermalen System in vertikalen Zonen entspricht, und erleichtert die Identifizierung von Vektoren, die auf potenzielle Zentren mit höherer Temperatur in der Tiefe hindeuten.



Abbildung 3: Entnahmestellen der Gesteinsproben in verschiedenen Farben für (A) Arsenkonzentration (As) und (B) Molybdänkonzentration (Mo). Das Arsen definiert einen breiten epithermalen Fußabdruck mit hoher Sulfidierung, während das Molybdän lokale anomale Zonen aufzeigt, die Zentren mit höherer Temperatur innerhalb des hydrothermalen Systems darstellen könnten. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

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Abbildung 4: Entnahmestellen der Gesteinsproben in verschiedenen Farben für (A) Quecksilber-Konzentration (Hg), (B) Verhältnis von Blei zu Arsen (Pb/As), (C) Verhältnis von Kupfer zu Arsen (Cu/As) und (D) zusammengesetzte As+Sb+Hg-Reaktionen, was eine starke Anreicherung zeigt, die typisch für epithermale Systeme mit hoher Sulfidierung ist. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

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Abbildung 5: Entnahmestellen der Gesteinsproben in verschiedenen Farben für (A) Zink-Konzentration (Zn), (B) Kupfer-Konzentration (Cu), (C) Verhältnis von Molybdän zu Arsen (Mo/As) und (D) zusammengesetzte Multielement-Reaktionen mit Mo+Bi+Te+Hg, was eine starke Anreicherung zeigt, die typisch für Porphyrsysteme ist. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11789/290093_c1c28bb7c48ceb2c_009full.jpg Analogie zu Entdeckungen im Maricunga-Gürtel

Die geochemische Multielementanalyse ist ein wichtiges Erkundungsinstrument in Systemen mit hoher Sulfidierung im Maricunga-Gürtel und war Teil des Arbeitsablaufs bei der Entdeckung von Salares Norte, wo Ansammlungen von Leitelementen wie As, Bi, Hg, Pb, Sb und Te in Kombination mit Alterationskartierung und geophysikalischer Zieleingrenzung zur Bestimmung von Bohrzielen herangezogen wurden (Brewer et al, 2017; Gold Fields, 2021). In Salares Norte wurde die relative Verteilung von Arsen und Antimon zusammen mit der Multielement-Indikatorgeochemie verwendet, um Anzeichen von Zentren mit höherer Temperatur zu ermitteln und Bohrziele zu bestimmen. Das Vorhandensein starker epithermaler geochemischer Signaturen mit hoher Sulfidierung an der Oberfläche mit Arsen-Antimon und von Quecksilber dominierten Anomalien und den entsprechenden Elementverhältnissen entspricht den Interpretationen der oberen Teile hydrothermaler Systeme. In vergleichbaren Systemen wie Salares Norte wurden solche geochemischen Signaturen in analogen Lagerstätten verwendet, um Anzeichen für mineralisierte Zentren sowohl in oberflächlichen epithermalen Ebenen als auch in tieferen porphyrartigen Zonen zu ermitteln. Die in den Abbildungen 3 bis 5 gezeigten Elementverteilungen und ausgewählten Verhältnisse veranschaulichen einen breiten, durch Arsen definierten Alterationsfußabdruck mit einer lokalen Molybdänanreicherung, die auf Zentren mit höherer Temperatur innerhalb des Systems hindeuten kann. Nächste Schritte

Das Unternehmen wird mit der Integration geologischer, geochemischer und geophysikalischer Datensätze mittels struktureller Interpretation und Modellierung unter Einsatz von künstlicher Intelligenz fortfahren. Schwerpunkt der weiteren Erkundungsarbeiten: Verfeinerung der Explorationsvektoren anhand geochemischer Daten.

Weitere Integration geologischer, geochemischer und geophysikalischer Datensätze.

Verfeinerung dreidimensionaler Explorationsmodelle.

Priorisierung von Gebieten zur Bestimmung potenzieller Bohrziele. Das Unternehmen wird Neuigkeiten zum weiteren Verlauf der Interpretation der integrierten Datensätze bekanntgeben. Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Marcial Vergara, B.Sc., und Herrn Mike Evans, M.Sc. Pr. Sci. Nat., geprüft und genehmigt. Beide sind qualifizierte Personen gemäß der Definition von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, und beratende Geologen für das Unternehmen. Über Montero

Montero Mining and Exploration Ltd. ist ein kanadisches Erkundungsunternehmen, das sich auf die Erkundung von Gold und Kupfer in Chile konzentriert. Montero hält eine 100-prozentige Beteiligung am Kupfer-Molybdän-Projekt Avispa im paläozänen Porphyr-Cu-Mo-Gürtel im Norden Chiles sowie eine Option zum Erwerb der Goldprojekte Elvira und Potrero im Goldgürtel Maricunga. Diese Projekte befinden sich derzeit in der Erkundungsphase. Der Vorstand und das Management des Unternehmens haben Erfahrung in der Entdeckung und Erschließung von Edel- und Basismetallprojekten. Montero ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol MON notiert und verfügt über 8.353.833 Stammaktien und 835.383 ausstehende Aktienoptionen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Montero Mining and Exploration Ltd.

Dr. Tony Harwood, President und Chief Executive Officer

E-Mail: ir@monteromining.com

Tel: +1 604 428 7050

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