EQS-News: Montero Mining and Exploration Ltd.
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Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 26. März 2026) - Montero Mining and Exploration Ltd. (TSXV: MON) (OTC Pink: MXTRF) (FSE: ES0) ("Montero" oder das "Unternehmen") freut sich, geochemische Ergebnisse aus seinem Elvira-Goldprojekt im chilenischen Maricunga-Goldgürtel vermelden zu können.
Diese Arbeiten gehören zu dem laufenden integrierten Erkundungsprogramm des Unternehmens, bei dem mit einer Kombination aus geologischer Kartierung, geophysikalischen Untersuchungen, geochemischen Datensätzen und Modellierungen unter Einsatz von künstlicher Intelligenz die Explorationsziele im hydrothermalen System von Elvira verfeinert werden sollen. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen eine regionale Lagekarte des Projekts und eine Detailkarte des Projektgebiets.
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Dr. Tony Harwood, Präsident und CEO von Montero, kommentierte: "Die Geochemie von Elvira zeigt ein großes hydrothermales System mit starken geochemischen Vektoren auf, die einer oberflächlichen epithermalen Mineralisierung und tieferen porphyrartigen Zielkonzepten entsprechen. Diese Arbeiten werden mittels Modellierung unter Einsatz von künstlicher Intelligenz in Verbindung mit Alterationsdatensätzen, geologischen, strukturellen und geophysikalischen Datensätzen integriert und ausgewertet, um ein Bohrzielmodell zu entwickeln."
Geochemische Ergebnisse
Die geochemischen Ergebnisse bestätigen eine weitläufige Anreicherung mit Arsen (As) im gesamten Projektgebiet mit lokalen Molybdän-Anomalien (Mo), was den hydrothermalen Zonenmustern entspricht, die in porphyrisch-epithermalen Systemen zu beobachten sind.
Die geochemische Signatur wird dahingehend interpretiert, dass sie eine hydrothermale Alteration mit hoher Sulfidierung widerspiegelt, die über einer Porphyrquelle liegen könnte, was den Mustern entspricht, die in Systemen mit hoher Sulfidierung an anderen Stellen im Maricunga-Gürtel zu beobachten sind. Die erhöhten Arsen-Werte (As) sind räumlich mit Gebieten mit kartierter fortgeschrittener argillischer Alteration verbunden, was einer epithermalen Umgebung mit hoher Sulfidierung entspricht, während die lokalen Molybdän-Anomalien (Mo) im zentralen Teil des Systems auftreten und auf die Nähe zu einer tieferen porphyrartigen Quelle hindeuten könnten.
Multielementanalyse und verhältnisbasierte geochemische Analyse
Epithermale Signaturen werden durch starke Quecksilber-Anomalien (Hg) zusammen mit dem Verhältnis von Blei zu Arsen (Pb/As) und Kupfer zu Arsen (Cu/As) sowie zusammengesetzten As+Sb+Hg-Reaktionen aufgezeigt.
Zu den Indikatoren für Porphyr gehören Zink (Zn), das Verhältnis von Molybdän zu Arsen (Mo/As) und zusammengesetzte Multielement-Reaktionen mit Mo+Bi+Te+Hg, die einzelne Zonen definieren, die als potenzielle Zentren mit höherer Temperatur interpretiert werden und als potenzielle Vektoren, die auf eine tiefere Porphyr-Quelle hindeuten.
Der kombinierte Einsatz von Elementverteilungen, Verhältnissen und zusammengesetzten Anomaliekartierungen unterstützt eine Interpretation, die einem porphyrisch-epithermalen System in vertikalen Zonen entspricht, und erleichtert die Identifizierung von Vektoren, die auf potenzielle Zentren mit höherer Temperatur in der Tiefe hindeuten.
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Analogie zu Entdeckungen im Maricunga-Gürtel
In Salares Norte wurde die relative Verteilung von Arsen und Antimon zusammen mit der Multielement-Indikatorgeochemie verwendet, um Anzeichen von Zentren mit höherer Temperatur zu ermitteln und Bohrziele zu bestimmen.
Das Vorhandensein starker epithermaler geochemischer Signaturen mit hoher Sulfidierung an der Oberfläche mit Arsen-Antimon und von Quecksilber dominierten Anomalien und den entsprechenden Elementverhältnissen entspricht den Interpretationen der oberen Teile hydrothermaler Systeme.
In vergleichbaren Systemen wie Salares Norte wurden solche geochemischen Signaturen in analogen Lagerstätten verwendet, um Anzeichen für mineralisierte Zentren sowohl in oberflächlichen epithermalen Ebenen als auch in tieferen porphyrartigen Zonen zu ermitteln. Die in den Abbildungen 3 bis 5 gezeigten Elementverteilungen und ausgewählten Verhältnisse veranschaulichen einen breiten, durch Arsen definierten Alterationsfußabdruck mit einer lokalen Molybdänanreicherung, die auf Zentren mit höherer Temperatur innerhalb des Systems hindeuten kann.
Nächste Schritte
Schwerpunkt der weiteren Erkundungsarbeiten:
Das Unternehmen wird Neuigkeiten zum weiteren Verlauf der Interpretation der integrierten Datensätze bekanntgeben.
Qualifizierte Person
Über Montero
Montero ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol MON notiert und verfügt über 8.353.833 Stammaktien und 835.383 ausstehende Aktienoptionen.
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News Source: Montero Mining and Exploration Ltd.
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Montero Mining and Exploration Ltd.
|Kanada
|ISIN:
|CA6126484022
|EQS News ID:
|2298794
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2298794 26.03.2026 CET/CEST