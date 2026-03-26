Stuttgart (ots) -Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Seestraße wieder dauerhaft und sicher befahrbar für Schiffe aus aller Welt zu machen: eine militärische Eroberung der iranischen Küste - oder eine diplomatische Verständigung. Die militärische Variante ist, wenn überhaupt, nur mit einer gewaltigen Streitmacht und einem sehr hohen Blutzoll durchsetzbar. Dazu wird Donald Trump - nach allem, was man heute sagen kann - nicht bereit sein. Also muss es eine vertragliche Lösung mit Teheran geben. Wenn Verteidigungsminister Boris Pistorius beteuert, die Bundesregierung sei zu einer militärischen Absicherung der Straße von Hormus nach einem Friedensschluss bereit, ist das vor allem politische Symbolik. An dem Krieg gegen den Iran will Deutschland aus guten Gründen nicht teilnehmen. Aber wenn es hoffentlich eine iranisch-amerikanische Verständigung gibt, wird man deutsche Schiffe dort kaum brauchen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6244381