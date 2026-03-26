FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 9. April
FREITAG, DEN 27. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht
07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen
10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung
11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk
11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
02:30 CHN: Industriegewinne 2/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26
15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
08:45 FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich endet
09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe
11:00 DEU: Verfahren Verbraucherschutzzentralen gegen Meta wird fortgesetzt
11:15 EUR: Online-Treffen der Euro-Gruppe
Bei der Videokonferenz der Finanzminister der Länder mit der Gemeinschaftswährung soll es um die Auswirkungen der Nahostkrise auf die EU-Wirtschaft, einschließlich der Energiemärkte und politische Maßnahmen gehen. Für Deutschland will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilnehmen.
13:30 DEU: Sonder-Energieministerkonferenz von Bund und Ländern
DEU: Fortsetzung Mobility Innovation Summit VDA 2026, Berlin
MONTAG, DEN 30. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen
07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen
11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
DEU: Hypoport, Geschäftsbericht
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26
09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26
12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
14:00 DEU: Pk Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zu Empfehlungen zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen
DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen
07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen
07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen
07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen
07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen
07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen
13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung
13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung
14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen
22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen
DEU: PSI, Jahreszahlen
ITA: UniCredit, Hauptversammlung (und außerordentliche Hauptversammlung)
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26
01:30 JPN: Arbeitslosenuote 2/26
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26
01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26
08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)
08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26
10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim
INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten
JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan
MITTWOCH, DEN 1. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026 10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig
12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026
19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung
USA: Pkw-Absatz 3/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan Q1/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung 3/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26
16:30 USA: EIA, Ölbericht
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26
SONSTIGE TERMINE
CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking
DONNERSTAG, DEN 2. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
10:30 LUX: SES, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/26
10:00 EUR: EZB Monatsbericht
11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/26
14:30 USA: Handelsbilanz 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen» Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil.
FREITAG, DEN 3. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26
15:45 USA: S&P Global Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 3/26
Feiertag "Karfreitag"
AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen
Börsen Japan, Russland, China geöffnet
MONTAG, DEN 6. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
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HINWEIS
Feiertag "Ostermontag"
AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen
Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet
DIENSTAG, DEN 7. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26
SONSTIGE TERMINE
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MITTWOCH, DEN 8. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung
12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen
15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung
15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Evotec, Geschäftsbericht
CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung
USA: FedEx, Freight Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26
08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll
SONSTIGE TERMINE
18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover
DONNERSTAG, DEN 9. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz
10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung
10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung
13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung
13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung
14:00 USA: Dow, Hauptversammlung
15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26
08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
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