Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Studien zeigen, dass Aktien von Unternehmen mit kontinuierlich steigenden Dividenden langfristig oft höhere Renditen erzielen als Titel von Firmen ganz ohne Ausschüttungen oder mit stagnierenden beziehungsweise rückläufigen Dividenden. Doch es handelt sich dabei zunächst nur um eine Korrelation - also einen Zusammenhang, bei dem zwei Entwicklungen gemeinsam auftreten, ohne dass die eine zwangsläufig die Ursache der anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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