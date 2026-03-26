Erst im Dezember hatte die EU-Kommission das CO2-Einsparziel für Neuwagen ab 2035 von 100 auf 90 Prozent gesenkt. Das geht vielen deutschen Unions-Politikern aber offenbar noch nicht weit genug: Laut einem Bericht setzen sie sich in Berlin und Brüssel dafür ein, das Ziel auf 80 Prozent zu senken und weitere Vorgaben zu lockern. Doch es gibt Widerstand. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungs- und Parlamentskreise berichtet, wollen führende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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