M1X Global, ein staatliches Finanzinfrastruktur- und Technologieunternehmen, gab heute seine öffentliche Markteinführung sowie den Abschluss einer überzeichneten Angel-Runde über 3 Millionen USD bekannt. Die Finanzierung, die strategische Investments und Zuschüsse umfasst, wird die Plattformentwicklung unterstützen und die regulierte institutionelle Übernahme von USDM1 beschleunigen, dem ersten auf USD-lautenden, durch die Staatskasse abgesicherten öffentlichen Schuldinstrument, das nativ von einem souveränen Staat in einer öffentlichen Blockchain-Infrastruktur ausgegeben wurde.

An der 3-Millionen-Dollar-Finanzierung waren führende Köpfe der globalen Kapitalmärkte und Infrastruktur für digitale Vermögenswerte beteiligt, darunter Balaji Srinivasan, ehemaliger CTO von Coinbase, Tama Churchouse, CEO von Cumberland Labs, Richard Gorelick, ehemaliger Leiter für Marktstruktur bei DRW, und Dan Robichaud, ehemaliger CIO bei Intel. Die institutionelle Beteiligung von FJ Labs und die Zuschussfinanzierung der Stellar Development Foundation zeigen, dass sowohl Private-Capital-Partner als auch auftragsorientierte Partnern eine Blockchain-basierte Marktentwicklung fördern.

M1X Global baut Infrastruktur auf, über die Regierungen Finanzinstrumente nativ auf der Blockchain ausgeben und verwalten und gleichzeitig die globalen institutionellen Rahmenwerke einhalten können. Die Leitinitiative, USDM1, die in einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit der Republik Marshallinseln (RMI) entwickelt wurde, ist ein funktionierendes Beispiel dieses Modells. USDM1, das direkt von der Regierung der RMI ausgegeben wird, ist eine auf USD lautende Staatsanleihe, die vollständig durch kurzfristige US-amerikanische finanzpolitische Instrumente besichert wird und gemäß New Yorker Gesetz strukturiert ist. Es soll Inhabern ein rechtlich wirksam gemachtes vorrangiges Sicherungsrecht an den Sicherheiten geben. USDM1 ist kein tokenisiertes Instrument und wird programmierbar rund um die Uhr abgewickelt.

USDM1 unterstützt das weltweit erste landesweite Programm für universelles Grundeinkommen als Auszahlungsweg in der RMI. Dies ermöglicht in einem der geografisch am stärksten verstreuten Inselstaaten der Welt eine sofortige Mittelbereitstellung für Bürger über das Cyberwallet Lomalo.

Mark Lurie, Mitgründer und Chief Executive Officer von M1X Global, sagte: "Der Schwerpunkt von M1X Global liegt auf der Modernisierung der staatlichen Finanzinfrastruktur für eine digitale, stets operierende Kapitalmarktumgebung. Mit USDM1 haben wir gezeigt, wie öffentliche Schuldinstrumente unter Einhaltung institutioneller Standards mit einem programmierbaren, digital nativen Instrument ausgegeben werden können. Mittels dieser Finanzierung können wir dieses Modell skalieren und die Integration für den Einsatz durch die Regierung und institutionelle Märkte vertiefen."

Jordan Goldman, Mitgründer und COO von M1X Global, fügte hinzu: "USDM1 wurde auf den Einsatz in inländischen und regulierten institutionellen Märkten ausgelegt. Als ein transparentes, durch die Staatskasse abgesichertes öffentliches Finanzinstrument kann es als hochwertige Sicherung dienen, die die Kapitaleffizienz verbessert und die bilanzielle Behandlung für rund um die Uhr operierende institutionelle Handels- und Finanzierungsabläufe optimiert."

Dr. Peter Dittus, ehemaliger Generalsekretär der Bank for International Settlements und Berater für M1X Global, sagte: "USDM1 wendet etablierte Prinzipien öffentlicher Schuldinstrumente in einem digital nativen Format an, das die institutionelle Behandlung von Kapital unterstützt. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu privat ausgegebenen digitalen Dollar-Instrumenten und ermöglicht eine breitere Implementierung in regulierten Finanzinstitutionen."

Nach der öffentlichen Markteinführung koordiniert und skaliert M1X Global den regulierten institutionellen Einsatz von USDM1. Durch die Kombination von staatlicher Exposition und Besicherung durch die Staatskasse führt USDM1 eine neue Kategorie digital nativer, besicherter öffentlicher Schuldinstrumente ein, die institutionell kompatibel und rechtlich sicher ist und sich in Handels-, Finanz- und Liquiditätsarbeitsabläufe integrieren lässt.

Mit den Erlösen der Runde werden ein erweiterter institutioneller Zugriff für USDM1, Pilotprogramme mit Teilnehmern des Derivate- und Kapitalmarktes sowie die fortgesetzte Entwicklung der Plattform von M1X Global für staatliche Emittenten, die auf rund um die Uhr operierenden On-Chain-Märkten tätig sind, finanziert. Zum Beirat von M1X Global gehören Dr. Peter Dittus, der die Kapitalbehandlung und die regulatorische Positionierung unterstützt, und Leon Marshall, ehemaliger CEO Europe bei Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY), der die institutionelle Verbreitung und Marktentwicklung unterstützt.

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Über M1X Global

M1X Global ist ein staatliches Finanzinfrastruktur- und Technologieunternehmen, das öffentliche Finanzmärkte und On-Chain-Kapitalmärkte verbindet. M1X, das eine öffentlich-private Partnerschaft mit der Republik Marshallinseln unterhält, koordiniert die Rechts-, Compliance-, Technologie-, Verwahrungs- und institutionelle Infrastruktur, die zur Integration staatlicher digitaler Instrumente und globaler Märkte erforderlich ist.

Über USDM1

USDM1 ist ein auf USD-lautendes öffentlichen Schuldinstrument, das von der Republik Marshallinseln nativ auf der Blockchain ausgegeben wird und 1:1 durch kurzfristige US-amerikanische finanzpolitische Instrumente, die vor Insolvenz geschützt verwahrt werden, besichert wird. Die RMI operiert ausschließlich auf USD-Basis gemäß der Compact of Free Association mit den Vereinigten Staaten, in der der Dollar als einziges gesetzliches Zahlungsmittel festgelegt wird. Weitere Informationen finden Sie im Whitepaper "Financial Access and the Path to USDM1" der Regierung.

USDM1 ist im Stil eines vollständig besicherten Brady Bond gemäß New Yorker Gesetz strukturiert, mit dem üblichen ausdrücklichen Verzicht auf Staatenimmunität. USDM1 bietet Inhabern ein rechtlich wirksam gemachtes vorrangiges Sicherungsrecht an den Sicherheiten. Im Gegensatz zu privat ausgegebenen digitalen Dollarinstrumenten ist USDM1 als öffentliches Schuldinstrument mit durch Kontrolle gemäß UCC rechtlich wirksam gemachter Sicherheit strukturiert. Dies ermöglicht die Komptabilität mit ISDA-Netting-Rahmenwerken und unterstützt die Aufnahme in ISDA-Netting-Sets. Als institutionelle Sicherheit unterstützt USDM1 die Integration in institutionelle Abläufe für Margin, Repo und Finanzierung und operiert in bestehenden Rechts-, Rechnungslegungs- und Kapitalrahmen, wo es Kapitaleffizienz und bilanzielle Behandlung verbessert.

Cleary Gottlieb agiert als Berater des Emittenten und beriet im Hinblick auf die Strukturierung des Instruments gemäß New Yorker Gesetz mit der Beteiligung von Partnern, die in den Bereichen öffentliche Schuldinstrumente, UCC und besicherte Transaktionen, Rechte der Kreditgeber, Netting und Infrastruktur des Marktes für digitale Vermögenswerte spezialisiert sind.

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