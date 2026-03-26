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Piramal Pharma Solutions feiert das 20-jährige Jubiläum seines Standorts in Morpeth mit der Anschaffung einer Korsch X3-Tablettenpresse



26.03.2026 / 18:00 CET/CEST

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Die Korsch X3 ist eine hochmoderne Tablettenpresse, die speziell auf die Anforderungen des Standorts zugeschnitten wurde.

Die Anlage ist mit einer vollständigen Sicherheitsstufe 5 ausgestattet, was die sichere und geschlossene Herstellung hochwirksamer Arzneimittel im klinischen und kommerziellen Maßstab ermöglicht.

Damit ist Morpeth in der Lage, die steigende Nachfrage nach komplexen Therapien zu befriedigen. MUMBAI, Indien, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil der Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), gibt stolz die Installation einer Korsch X3-Tablettenpresse mit hoher Sicherheitsstufe an seinem integrierten Standort für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und oralen Festdosierungen in Morpeth, Großbritannien, bekannt. Diese Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da Morpeth sein 20-jähriges Jubiläum feiert, und unterstreicht die Kompetenz und Führungsrolle des Standorts in der Arzneimittelherstellung. Ausgestattet mit einem speziellen DryCon-Containment-Kit trägt der Korsch X3 dazu bei, dass die Einrichtung lebensrettende Therapien für bedürftige Patienten schneller bereitstellen kann. Morpeth hat kürzlich eine neue Korsch XM12-Einlagen-/Zweilagen-Tablettenpresse in Betrieb genommen, ein Modell in kleinerem Maßstab, das den Grundstein für das Engagement des Standorts im Bereich der neuesten Tablettenpressentechnologie im vorkommerziellen Bereich legte. Angesichts der steigenden Nachfrage in der Spätphase und im kommerziellen Bereich erkannte das Team den Bedarf an einer Presse, die sowohl im klinischen als auch im kommerziellen Maßstab ein breiteres Spektrum an Tablettengrößen verarbeiten kann. Die Wahl fiel auf die X3 aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit des Standorts mit Korsch, einer der renommiertesten Marken der Pharmabranche. Die Korsch X3 von Piramal wurde speziell für die Anforderungen im Bereich hochwirksamer pharmazeutischer Wirkstoffe (HPAPIs) konfiguriert und hebt sich damit von herkömmlichen Tablettenpressen ab. Mit zwei maßgeschneiderten Revolvern ermöglicht sie die Herstellung von 25-mm-Tabletten, erweitert das Spektrum der am Standort herstellbaren Formulierungen und sorgt für eine höhere Betriebseffizienz sowie eine verbesserte Tablettenfestigkeit. Im Gegensatz zu Pressen, bei denen das Material offen in den Einfülltrichter geschöpft werden muss, ermöglicht die X3 eine geschlossene Zuführung aus Transportbehältern über geteilte Absperrklappen, die an hygienische Anschlüsse angeschlossen sind, sowie eine geschlossene Auslaufrinne für das Endprodukt, die die Tablettenkerne direkt an die Beschichtungsanlage weiterleitet. Vor allem aber ist die Korsch X3 eine Investition in höhere Sicherheitsstandards, einen höheren Durchsatz und ein Ein-Bediener-Konzept, wodurch den Kunden eine gesteigerte Effizienz und umfassendere Möglichkeiten geboten werden. Um den Risiken im Zusammenhang mit dem Kontakt zu hochtoxischen Wirkstoffen entgegenzuwirken, ist die X3 mit Handschuhöffnungen an der Vorderseite und an beiden Seiten sowie mit einem Sprühsystem ausgestattet, das nach Abschluss einer Charge den verbleibenden Staub bindet und das Personal während der Herstellung und bei Umrüstungen vor Schadstoffen in der Luft schützt. Das Team vor Ort hat von Korsch eine umfassende Schulung vor Ort sowie Schulungsmodule erhalten, um einen sicheren und souveränen Umgang mit der neuen Tablettiermaschine zu gewährleisten. Die Korsch X3 stellt sicher, dass Morpeth für die steigende Nachfrage nach komplexen, personalisierten Therapien gerüstet ist; sie ist vollständig in Betrieb genommen, qualifiziert und wird aktiv genutzt. "Durch die Erweiterung der Kapazitäten in Morpeth zur Herstellung von Tabletten, die hochwirksame Wirkstoffe der Klasse 5 enthalten, stärkt die Korsch X3 unsere Fähigkeit, Patienten in Therapiebereichen zu versorgen, in denen hochwirksame Wirkstoffe unerlässlich sind, wie beispielsweise bei Hormonpräparaten, die in einer speziellen Hormonproduktionsanlage hergestellt werden", sagte Peter DeYoung, CEO von Piramal Global Pharma. "Diese Übernahme ist die ideale Art und Weise, das zwanzigjährige Jubiläum des Standorts zu feiern, und unterstreicht dessen langjähriges Engagement für die Verbesserung und Verlängerung des Lebens von Patienten weltweit." Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der pharmazeutischen Spitzenproduktion in Morpeth ist die Anschaffung der Korsch X3 ein Beleg für das anhaltende Engagement des Unternehmens in den Bereichen Innovation, Sicherheit und Patientenorientierung. Dies ist mehr als nur eine Würdigung der Erfolge der letzten zwei Jahrzehnte; es ist vielmehr ein Bekenntnis zu einer Zukunft, in der noch mehr Patienten von Piramals fortschrittlichen Fähigkeiten, seinem technischen Know-how und seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung hochwertiger Materialien profitieren können. Informationen zu Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -fertigungsunternehmen (CDMO), das umfassende Entwicklungs- und Fertigungslösungen über den gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels hinweg anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von API sowie fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden. Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn | Facebook | X Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet über seine 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, und Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist. Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942423/Piramal_Pharma_Solutions_Morpeth_Korsch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942424/Peter_DeYoung_CEO_Piramal_Global_Pharma.jpg

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