Atul Mehta bringt drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich globales Investment mit in den Vorstand von 500 Global, um die Skalierung der Plattformen zur Abstimmung des Risikokapitals mit den nationalen Agenden für Innovation und Wirtschaftswachstum zu unterstützen.

500 Global gab heute die Wahl von Atul Mehta in den Vorstand bekannt. Das ist ein wichtiger Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens als globale Venture-Plattform und institutioneller Vermögensverwalter.

Mehta, der mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen globales Investment und institutionelle Führung mitbringt, schließt sich dem Vorstand zu einem Zeitpunkt an, zu dem Regierungen, multilaterale Institutionen und langfristige Kapitalgeber die Finanzierung und Skalierung des technologiegeführten Wachstums überdenken.

Er war in Führungsrollen in Private Capital und Entwicklungsfinanzierung tätig, unter anderem bei der International Finance Corporation (IFC), wo er Portfolien im Wert von mehreren Milliarden Dollar in den Bereichen Technologie, Risikokapitalfonds, Infrastruktur, Agrarindustrie, Gesundheitswesen, Bildung und Finanzdienstleistungen in aufstrebenden Märkten verwaltet hat. Im Laufe seiner Karriere hat er bei der Entwicklung und Steuerung von Investmentplattformen geholfen darunter gemischte Finanzierungsstrukturen und grenzüberschreitende Fonds -, die nationale Entwicklungsprioritäten in marktorientierte Investmentstrategien übersetzen.

Während der letzten zehn Jahre hat 500 Global in Märkte investiert, in denen technologiegeführtes Wachstum nicht nur von Unternehmertum abhängen kann, sondern auch von der Befähigung von Ökosystemen, darunter Co-Investment-Rahmen, regulatorische Abstimmung und öffentlich-private Kooperation. Heute repräsentiert das Portfolio des Unternehmens mehr 35 Unternehmen mit einem Wert von über 1 Milliarde US-Dollar und mehr als 165 Unternehmen mit einem Wert von über 100 Millionen US-Dollar in über 25 Ländern1, und die Firma expandiert ihre Plattform, um institutionelles Kapital für innovationsgetriebene Sektoren aufstrebender Märkte zu mobilisieren.

"Technologie gestaltet die nationale Wettbewerbsfähigkeit um. Wir glauben jedoch, dass Innovation mit Gründern beginnt", sagte Christine Tsai, CEO und Gründungspartner von 500 Global. "Im Rahmen der Unterstützung von Unternehmern beim Aufbau transformativer Unternehmen in KI, FinTech, digitaler Infrastruktur und anderen kritischen Sektoren erweitern wir die Art und Weise, wie wir mit Kapitalgebern und Institutionen zusammenarbeiten, um die sich verändernden Anforderungen von Gründern und den von ihnen aufgebauten Märkten zu erfüllen. Atuls Sichtweise wird bei der Expansion der Firma förderlich sein."

Regierungen integrieren KI, digitale Infrastruktur und Unternehmertum in nationale Wachstumsstrategien. Vor diesem Hintergrund beobachtet 500 Global eine zunehmende Nachfrage nach professionell verwalteten Investmentplattformen, die auf die staatlichen Prioritäten abgestimmt sind.

"500 Global hat eine einzigartige und beeindruckende Geschichte in der Unterstützung von Unternehmern und der weltweiten, groß angelegten Kooperation mit Regierungen", sagte Mehta. "Die Firma hat mehr als 3.000 Unternehmen finanziert und die Entwicklung von Innovationsökosystemen unterstützt und dabei strenge kommerzielle Investitionsstandards mit den Entwicklungszielen ihrer Partner abgestimmt. Technologie und Unternehmertum werden weiterhin das weltweite Wachstum fördern und ich denke, dass die Nachfrage nach der Präsenz und der Expertise von 500 Global daher nur zunehmen wird. Ich kenne Christine und ihr Team seit über zehn Jahren und ihr Ehrgeiz und ihre Umsetzung haben mich stets beeindruckt. Ich freue mich, sie in dieser nächsten Phase der Entwicklung zu begleiten."

Über 500 Global

500 Global ist ein globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 2,2 Milliarden US-Dollar, der in den Bereichen Venture- und Wachstumsstrategie in technologieorientierte Unternehmen weltweit investiert. Seit 2010 hat die Firma mehr als 5.000 Gründer unterstützt, die mehr als 3.000 Unternehmen in über 80 Ländern vertreten, darunter mehr als 35 Unternehmen mit einem Wert von über 1 Milliarde US-Dollar und mehr als 160 Unternehmen mit einem Wert von über 100 Millionen US-Dollar. Zudem arbeitet 500 Global mit Regierungen, Staatsfonds und Institutionen an der Entwicklung und Verwaltung von Plattformen entsprechend den langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungsprioritäten. Sein Portfolio umfasst KI, FinTech, digitale Infrastruktur, Klimainnovation und die Sektoren, die die nächste Ära der globalen Wettbewerbsfähigkeit definieren. Weitere Informationen finden Sie unter: 500 Global.

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1 Basierend auf internen Schätzungen zum 31. Dezember 2025, die nicht unabhängig überprüft wurden.

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