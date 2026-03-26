© Foto: wO-ChatGPTDer Krieg im Nahen Osten wird in den nächsten Tagen und Wochen auch die deutschen Supermarkt-Regale erreichen. Was am Benzinpreis schon zu sehen ist, wird als nächstes Windeln, Hygieneartikel und Verpackungen erreichen.Während die Schlagzeilen von militärischen Bewegungen im Nahen Osten und den hohen Öl- und Gaspreisen dominiert werden, spricht noch kaum von dem Preisschock, der demnächst in den deutschen Supermarkt-Regalen sichtbar werden wird. Denn was in den Häfen von Singapur und Shanghai bereits zu leeren Containern und explodierenden Frachtraten geführt hat, wird verzögert auch die deutschen Verbraucher erreichen. Die Preissteigerungen infolge des Nahost-Kriegs treffen nicht nur den …Den vollständigen Artikel lesen
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