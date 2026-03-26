Trump droht Iran mit weiteren Angriffen, während Bloomberg über Stresstests für Ölpreise von bis zu 200 US-Dollar berichtet. Steht der nächste Schock für Märkte, Inflation und Konjunktur erst noch bevor? Präsident Donald Trump hat den Iran am Donnerstag erneut zu einem Abkommen aufgefordert. Bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus sagte er, Teheran könne seine nuklearen Ambitionen jetzt endgültig aufgeben und einen neuen Kurs einschlagen. Andernfalls müsse das Land mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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